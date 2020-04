Německo hlásí přes 100 tisíc případů a 1800 úmrtí. Krize v USA pokračuje

Německo zvažuje, že lidem nařídí nošení roušek. Tamní experti opakovaně zdůrazňují, že roušky slouží k ochraně ostatních, ale ne toho, kdo je nosí. K plošnému zavedení ochrany úst a nosu se přiklání i kancléřka Merkelová. Ta zároveň volá po soudržnosti Evropské unie.

"Evropská unie čelí největší krizi od svého založení. Koronavirus se týká všech států bez výjimky. Žijeme v pandemii a to se hned tak nezmění - virus jen tak nezmizí," popsala kancléřka.

Lehký optimismus se začíná šířit v zemích jižní Evropy, podle expertů už koronavirem nejvíce postižené Španělsko a Itálie prožily vrchol pandemie. Ve Španělsku se vláda chystá uvolnit některá přísná opatření, zvažuje například povolit vycházení na několik hodin denně.

Předčasnému optimismu by ale neměli podle guvernéra Andrewa Cuoma podléhat obyvatelé New Yorku ani dalších států. Naléhá proto, aby lidé dál zůstávali doma. "Počet nakažených lehce klesá, to je však pouze jasný důkaz toho, že karanténa a opatření fungují. Musíme v tom pokračovat," sdělil guvernér.

Mnohem přísnější opatření zavede nově Švédsko, které bylo dosud v boji s koronavirem výjimkou. Tamní vláda neuzavřela restaurace, základní školy, dokonce ani hranice. S narůstajícím počtem mrtvých se však situace mění a vláda připravuje novou legislativu, která umožní zavedení zvláštních opatření.