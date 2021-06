Mění se podmínky pro návrat ze Slovenska a Německa

Ministerstvo zdravotnictví aktualizovalo tzv. cestovatelský semafor, který určuje pravidla pro Čechy vracející se z ciziny do vlasti. Od příštího pondělí se dva naši nejbližší sousedé - Slovensko a Německo - přesunou z červené kategorie (vysoké riziko nákazy) do oranžové se středním rizikem. Situace se ale zlepšuje i jinde v Evropě a ve světě. Naopak turisty oblíbené Azorské ostrovy spadly do červené kategorie.

Přesun Německa, Slovenska a Lucemburska z červené do oranžové kategorie usnadní návrat i neočkovaných Čechů zpět do vlasti. Před cestou zpět do ČR sice stále musejí absolvovat antigenní, nebo PCR test, ale nově jim odpadne povinnost absolvovat další PCR test po příjezdu do Česka. Lidé cestující individuálně mohou předodjezdový test nahradit antigenním nebo PCR testem do pěti dnů od návratu do ČR.

Aktuálně platný cestovatelský semafor:

"V zelené kategorii bude nově San Marino a také Japonsko," informovalo v pátek ministerstvo. Naopak Azorské ostrovy budou červené. Do této kategorie již nyní spadá Andorra, Belgie, Dánsko, Francie, Kypr, Monako, Nizozemsko, Chorvatsko, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Řecko, Slovinsko, Švýcarsko, Španělsko a Švédsko.

"Pokud má cestující ze zemí s vysokým rizikem nákazy (červená) a ze zemí se středním rizikem nákazy (oranžová) alespoň 22 dní po první dávce očkování, může do ČR přicestovat jen s vyplněným příjezdovým formulářem. Musí ale očkování doložit národním certifikátem o provedeném očkování, který vydala ČR, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko nebo Chorvatsko.

Cestovatelský semafor platný od 7. června:

Úplně bezproblémový návrat je ze zelených zemí, mezi které se v pondělí nově zařadí San Marino a Japonsko. Patří sem i Malta, Island a Vatikán. Z mimounijních států pak ještě Austrálie, Izrael, Jižní Korea, Nový Zéland, Singapur a Thajsko.

Dodatečné informace k cestování, testům, samoizolaci a dalším povinnostem najdou lidé na stránkách ministerstva zdravotnictví ZDE.

Jak je to s návraty z okolních zemí, zjistíte také v reportáži TV Nova z tohoto úterý: