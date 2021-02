Německo otevřelo další školy. Platí tam zvláštní režim a přísná opatření

Statisíce německých dětí se v pondělí po dvou měsících domácí výuky vrátily zpátky do lavic. Ve školách platí zvláštní režim a přísná opatření. Tamní ministr zdravotnictví chce urychlit očkování učitelů.

Berlín, Braniborsko, Bavorsko a dalších sedm ze 16 německých spolkových zemí v pondělí znovu otevřely školky a základní školy. Většina škol ale povolila návrat pouze žákům prvních až třetích tříd. Děti se učí v menších skupinách, povinností je nošení roušek a dodržování hygienických opatření. Školáci se do lavic vrátili i přesto, že počty nakažených v Německu neklesají.

"Jsem tak ráda, když vidím děti zpátky ve škole. Děti byly dlouho doma a myslím, že to byla pro rodiče velká výzva. Jsme velmi šťastní, že to konečně zase začne,“ těší se učitelka německé základní školy Anja Nesslingová.



V Sasku se děti do tříd vrátily už před týdnem. Německý ministr zdravotnictví chce uspíšit očkování učitelů a dalších zaměstnanců na základních školách. "Chceme rychle přidat tyto lidi do druhé skupiny v pořadí na očkování a poskytnout jim vakcíny dříve,“ řekl Jens Spahn.



Přístup k uzavírání škol v rámci boje s pandemií se v jednotlivých zemích různí. Portugalsko má školní zařízení zavřená, Španělsko je otevřelo začátkem letošního ledna a otevřená zůstala, i když Španělé bojovali s ničivou třetí vlnou nákazy.



Ve srovnání s jinými evropskými státy byly české děti doma nejdéle, do lavic se už alespoň částečně vrátili školáci na Slovensku, v Rakousku, Francii nebo třeba Dánsku. "Je dobré, že se mohli vrátit do lavic a mají zpět své kamarády a sociální vazby,“ myslí si dánský rodič Martin Rasmussen.



Ve Velké Británii se většina dětí vrátí do škol 8. března. Ve Skotsku ale nejmenší žáci mohli do lavic už v pondělí. Naočkovaná je více než čtvrtina obyvatel Británie. Tamní premiér by měl v pondělí oznámit postupný plán rozvolňování opatření a otevírání ekonomiky.