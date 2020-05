V Německu přibývá míst pro pendlery, kde se mohou nechat otestovat

V Německu stoupá počet laboratoří, které českým pendlerům umožňují nechat se otestovat na Covid-19. Jak potvrdili lidé, kteří jezdí za prací do Německa, cena testování je srovnatelná s našimi laboratořemi, někde je dokonce nižší.

Testování na koronavirus v Německu uvítal i muž z Chebska. Denně dojíždí do práce v Bavorsku. Chtěl se vyhnout koncem dubna nařízené karanténě při návratu domů. Bezmála dva týdny hledal v Bavorsku odběrové místo. Spal provizorně v dílně na skromném lůžku a stýskalo se mu po ženě a dětech.



"Němci na to ještě nebyli nachystaní. Nevěděli o tom. Takže mě každý odkazoval, dával telefonní čísla a nikam jsem se nedovolal," popisoval Alexander Caran. Až po pár dnech to konečně klaplo. Našel si testovací místo, aby mohl na českých hranicích prokázat, že je zdravý.

"Spousta německých laboratoří otevřela pro nás Čechy testovací místa. A ty testy se tam pohybují v rozmezí 50 až 70 eur," sdělil Bohdan Svatoš, který také dojíždí do Německa za prací. V přepočtu je to 1300 až 1800 korun. Pro srovnání - test v karlovarské krajské nemocnici vyjde dráž, a to na dva tisíce korun.

Každý měsíc teď musí pendleři testování opakovat. "Uvažuju o tom, že bych se tam nechal testovat. Myslím si, že pro pendlery je to dobrá věc. Udělali v Německu dobrou věc," řekl další z pendlerů Jaromír Sochůrek.



"Pendlery jezdící za prací do zahraničí, v tomto případě do Německa, ta koronavirová krize hodně stmelila. Založili skupiny na sociálních sítích, diskutují na nich. Radí se, kde test pořídit, za kolik peněz a podobně," dodal Sochůrek.



V Německu otestují české občany hned za hranicemi například v Hofu, Waldsessenu, Weidenu a dalších bavorských městech. Pendleři doufají, že opatření na hranicích nebudou trvat dlouhé měsíce.