Německo se připravuje na lockdown, Slováci zpřísňují pohyb venku

Německo čeká další částečný lockdown. Od pondělí 2. listopadu zavádí nová opatření, která utlumí ekonomiku. Podle Deutsche Welle se na měsíc uzavřou restaurace, bary a některé obchody. Bude také zakázáno ubytování v hotelech s výjimkou mimořádných situací.

Část společnosti bude v Německu přecházet na home office, aby se minimalizoval kontakt mezi lidmi. Zavřená budou i kulturní a sportovní zařízení. Školy a školky se ale německá vláda rozhodla ponechat otevřené.

Doposud se kancléřka Angela Merkelová a její opatření těšily podpoře veřejnosti, nálada ve společnosti se však mění. Německo nicméně čelí nejvyššímu nárůstu nových případů od začátku epidemie. V úterý jich přibylo přes 14 tisíc.

Na lockdown se připravuje i Francie. Prezident Emmanuel Macron nová opatření pro následující čtyři týdny teprve představí. Platit by mohly už od čtvrtka.

Podle BBC to vypadá, že stejně jako v Německu zůstanou školy otevřené. Některá ekonomická odvětví ale dostanou další ránu - uzavřené budou zejména zábavní podniky, kde lidé mohou trávit volný čas. "Země je na pokraji přetížení zdravotnického systému," tvrdí místní úřady.

Ve Francii už nyní platí zákaz vycházení v noci od 21:00 do 6:00 hodin. V zemi prudce roste počet úmrtí spojených s onemocněním covid-19. Za úterý nemoci podlehlo přes 500 pacientů.

Omezení zpřísňuje i sousední Slovensko. Podle webu TVNoviny.sk bude od 2. listopadu na týden výrazně omezený pohyb lidí a to od 5:00 hodin do jedné hodiny ranní následujícího dne až na několik výjimek zahrnující cesty do práce, k lékaři, do nejbližšího obchodu apod. Výjimku mají ti, kteří se již zúčastnili plošného testování a vyšel jim negativní výsledek.

I jiné evropské země omezují, stejně jako Česká republika, noční vycházení. Více se dozvíte v reportáži TV Nova: