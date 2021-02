Německo se uzavírá pendlerům. Mám sbaleno na tři měsíce, říká Jaromír

Německo od neděle 14. února obnovuje kontroly na všech hraničních přechodech s Českem. Do země se dá z tuzemska přicestovat jen v šesti případech. Smůlu má i naprostá většina pendlerů. To je i případ pana Jaromíra, ten do Německa vyrazil v sobotu večer a sbalil se raději rovnou na tři měsíce.