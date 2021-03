Německo varuje před třetí vlnou koronaviru

Počet nově potvrzených infekcí v Německu v posledních týdnech prudce vzrostl, a to v důsledku rozšíření agresivnější mutace koronaviru známé jako B117 (britská mutace).

"Existují jasné signály, že tato vlna bude horší než první dvě vlny," řekl Lothar Wieler z RKI, když nabádal lidi, aby zůstali přes Velikonoce doma a upozornil, že Německo "čekají velmi těžké týdny."

RKI později vydala varování pro cestující ze sousedních zemí včetně Francie, Rakouska, Dánska a České republiky. Lidé přijíždějící z těchto zemí musí na německých hranicích předložit osvědčení o negativním testu staré méně než 48 hodin. Poté musí nastoupit do 10denní karantény, kterou lze zkrátit druhým negativním testem po 5 dnech.

Ministr zdravotnictví Jens Spahn řekl, že Německo je sice v závěrečné fázi "pandemického maratonu", ale v případě třetí vlny by zdravotní systém země v dubnu mohl dosáhnout svého limitu. Německo v pátek hlásilo 21 573 nově nakažených a 183 úmrtí s covid-19.

