Německo začalo očkovat 3. dávku vakcíny proti covidu. Česko vyčkává

Senioři a lidé se slabší imunitou. To jsou ohrožené skupiny, ke kterým by v Německu měla třetí dávka vakcíny proti koronaviru putovat přednostně. Nejzranitelnější část obyvatel by měla být přeočkována během září, aby v zimním období byla co nejvíce chráněna. Vakcíny je podle německého ministra zdravotnictví Jense Spahnse dostatek pro všechny.

"Máme dostatek vakcín pro všechny věkové skupiny. Dvanácti až sedmnáctileté děti, které se rozhodnou očkovat, ochrání nejen sebe, ale i ostatní," řekl Spahnes.

Kvůli nejobávanější mutaci delta chce Německo v rámci třetí dávky sázet na látky Pfizer/BioNTech a Modernu.

První zemí na světě, která začala s aplikací třetí dávky, byla Izrael. Registraci k přeočkování země spustila v neděli 1. srpna. Jako první se nechal přeočkovat prezident Jicchak Herzog. V Evropě pak k přeočkování jako první přistoupilo Maďarsko, které spustilo registraci ve čtvrtek 29. července.

Česká vláda zatím o podobném kroku neuvažuje. Stále se totiž čeká na výsledky testování Evropské agentury pro léčivé přípravky. Podle řady odborníků by ale třetí posilovací dávka vakcíny mohla výrazně pomoci rizikovým skupinám, a hlavně starším lidem, kteří mají sníženou imunitu.