Německo zasáhla silná bouře. Stovky lidí musely strávit noc ve vlaku

Bouře zasáhla sever a severovýchod Německa, s největšími problémy na železničích se potýkala oblast Hannoveru. Provoz vlaků narušily spadlé stromy na kolejích nebo poškozené trakční vedení.

Podle deníku Bild.de v Hannoveru uvízlo 200 cestujících, kteří museli noc na středu strávit ve vlaku. Pro dalších 300 lidí skončila cesta do Hamburku už v Nienburgu kvůli poškozenému vedení. V rychlovlaku ICE museli čekat několik hodin, dokud je hasiči neevakuovali.

I ve středu bude Německo sužovat silný vítr, situace ale nebude už tak vážná jako v úterý. Cestující by ale i tak měli počítat se zpožděním nebo zrušením vlaků. "Většina dálkových spojů mezi Hannoverem a Brémami je zrušena," uvedl mluvčí německého železničního dopravce Deutsche Bahn. Spojů do Česka by se komplikace dotknout neměly.