Německo zavádí samotesty. Lidé si je v obchodě pořídí za 200 korun

Německá vláda prodlouží podle tamních médií zákaz cestování ze zemí s častým výskytem mutací koronaviru nejméně do 17. března, což se týká i České republiky. Přísná opatření na hranicích začala platit 14. února. Z Česka můžou bez karantény německé hranice s negativním testem překročit pouze řidiči kamionů a vybraní pendleři.

V boji s koronavirem mají Němcům pomoci i další nová opatření. Od začátku března by měly být v obchodech dostupné domácí antigenní testy, stát by měly v přepočtu necelých 200 korun a výsledek určí do 15 minut.



"Domácí testování není ani zdaleka zázračné řešení pandemie, jde ale o jeden z prostředků, který nám může pomoci. Tím nejdůležitějším zůstává chování každého z nás a očkování,“ řekl profesor Lothar H. Wieler z Institutu Roberta Kocha.



Němci zvažují tvrdé tresty za předbíhání v očkování. Podle tamního ministra zdravotnictví Jense Spahna by ti, kteří se nechají naočkovat, i když na to zatím nemají nárok, mohli dostat pokutu v přepočtu až 650 tisíc korun.



Zatímco evropské země počítají denní přírůstky nakažených v tisících, na Novém Zélandu se od začátku pandemie nakazilo méně než 2500 lidí. Metropole Auckland od neděle zavádí týdenní uzávěru kvůli jednomu případu nové nákazy koronavirem neznámého původu.



"Musíme vzít v úvahu, že může jít o nakažlivější mutaci viru, a tak žádáme obyvatele Aucklandu, aby zůstali doma,“ informovala premiérka Jacinda Ardernová.



Ve Spojených státech amerických by brzy mohli používat už třetí vakcínu, a to tu od firmy Johnson & Johnson. Ke schválení ji doporučili komisaři amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA).



Rusko začalo v rámci testování dobrovolníky očkovat vakcínou Sputnik Light. Podle tamních odborníků by měla u této nové varianty vakcíny Sputnik stačit jedna dávka.