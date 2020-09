Slovensko vyhlásilo nouzový stav, Německo zmírňuje opatření pro Čechy!

Češi budou moci od čtvrtka vycestovat do Saska bez toho, aniž by museli do karantény, která je pro ně jinde v Německu povinná. Podmínkou ale je, že se v regionu nezdrží déle než 24 hodin. Jde pouze o ojedinělou výjimku, která má ulehčit přeshraniční pohyb. Jinak Německo restrikce zpřísňuje.

"Počet lidí, kteří se schází ve veřejných nebo pronajatých prostorách by měl být limitovaný na 50. A ne víc než 25 lidí by se mělo účastnit akcí v soukromí,“ informovala o opatřeních kancléřka Angela Merkelová.

Podobná pravidla budou platit od čtvrtka i na Slovensku. Kromě jiného bude zavedeno povinné nošení roušek i venku ve chvíli, kdy není možné dodržovat bezpečné rozestupy.

Spojené státy jako nejvíc zasažená země světa na některých místech zaznamenává naopak rozvolnění opatření. V New Yorku, který byl centrem koronavirové epidemie v USA, se děti na základních školách vracejí zpět do lavic.

Situace se během posledních dní zlepšila i v druhé nejpostiženější zemi, Indii. Země hlásí už téměř šest a půl milionu případů. Přírůstek nově nakažených se ale v posledních dnech mírně snížil. Celosvětový počet nakažených se blíží 34 milionům.