Německo zpřísnilo kontroly kvůli covidu. USA odmítá žadatele o azyl

Pokračování politiky, kterou začal Donald Trump. Těmito slovy označují Bidenův krok aktivisté, hájící práva migrantů. Nové nařízení, které prakticky zavírá hranice lidem přicházejícím do Spojených států, prý plánují napadnout u soudu.

Biden argumentuje tím, že nařízení je potřeba k ochraně před koronavirem a jeho variantou delta. Bílý dům také tvrdí, že mezi běženci je stále více infikovaných.

Z nakažlivější varianty delta mají strach také v Německu. Tamní policie zvýšila počet namátkových kontrol na hranicích. Souvisí to s novým opatřením, nařizujícím od začátku srpna při cestách do Německa negativní test. Nařízení se nevztahuje na studenty a pendlery. Test nepotřebují ani lidé, kteří už za sebou mají očkování oběma dávkami vakcíny proti koronaviru.

"Řidiči, se kterými jsme mluvili a které jsme kontrolovali, reagovali pozitivně, protože vědí, že opatření, která zde provádíme, v konečném důsledku slouží k dobru všem," popsal neměcký policista Marc Horstmann.

Polský ministr zdravotnictví ve svém projevu odsoudil žhářské útoky, které v minulých dnech podnikli odpůrci očkování na tamní vakcinační centra. "Byl to teroristický čin, který je namířen nejen proti lidem, kteří tam pracují, ale je to teroristický akt na polský stát. Je to útok na naši imunitu v boji proti covidu," řekl polský ministr zdravotnictví Adam Niedzielski.

Ministr zdravotnictví oznámil plán na změnu předpisů, podle kterých by lidé pracující v očkovacích místech byli považováni za veřejné činitele a útoky na ně by tak byly trestány mnohem přísněji.