Německu se boj s Covid-19 daří, nám ne. Tohle vzkazují lidé z Drážďan

Zatímco na jaře jsme považovali Německo z hlediska koronavirové epidemie za rizikovou oblast, teď se karty obrátily. A Němci kritikou na naši adresu nešetří. V saském hlavním městě Drážďany se štáb TV Nova ptal místních, co si myslí o situaci v Česku.

Česko má ve srovnání s Německem osmkrát méně obyvatel. Přesto máme každý den přibližně o třetinu víc nově nakažených. Střední Čechy a Praha jsou momentálně pro Němce zakázanou oblastí. Kdo tam pojede, musí počítat s karanténou a testy.

¨Snažíme se co nejméně cestovat, především Česku se teď vyhýbáme. U nás v Sasku je momentálně docela příznivá situace," říká jedna z obyvatelek saské metropole. "Teď se to u nás hodně uklidnilo, je to lepší než na jaře. Vládní nařízení zabrala a nákaza se tolik nešíří, v Česku byste ta nařízení měli respektovat také," vzkazuje další.

Protikoronavirová opatření platí v Německu od začátku pandemie a obyvatelé například nikdy nepřestali mít povinnost nosit roušky. "Roušky sice nemusíme nosit venku, ale musíme je nosit uvnitř budov. Jinak bychom mohli dostat vysokou pokutu," říká jeden z drážďanských.

"Provoz restaurací u nás nikdo neomezuje, zaměstnanci se chrání rouškami a omezili jsme počty míst k sezení," uvedla vedoucí restaurace Manuela Stefanová.

Roušky jsou povinné například ve vozech hromadné dopravy, lidé by měli dodržovat dvoumetrové rozestupy a často si mýt ruce. Německo například už před několika měsíci zakázalo pořádání velkých akcí a to až do konce roku.

