Pivo je tekutý chléb! Pivovar napadlo, co s mokem, který se neprodal

Pivovar v německém Düsseldofu přišel na to, co udělat s neprodaným pivem, kterého má kvůli pandemii koronaviru plné sklepy. Rozhodl se, že se spojí s pekárnami.

Kvůli nedostatečné poptávce restaurací a barů, které jsou kvůli pandemii koronaviru v současné době zavřeny, se ve sklepech proslulého düsseldorském pivovaru Füchschen ocitlo více než 6 tisíc litrů piva. Zlatému moku tak hrozí, že se brzo zkazí.

Pivovar se proto rozhodl k nečekanému kroku. Spojil se s řemeslnými pekaři a s použitím zbytkových zrn z procesu vaření piva teď vyrábí chléb "Treberbrot" nebo tradiční chléb z mláta.



Asi tucet pekáren tedy ve svých prodejnách prodává chleby ze zbytkových zrn, přičemž ke každému bochníku přidává navíc jako bonus láhev piva z pivovaru Füchschen.



Podle generálního ředitele pivovaru Petera Koeniga je teď hlavním cílem především zachránit pivo. "To nejhorší, co sládek může zažít, je, když jeho pivo vyteče do kanálu," řekl Koenig.



Pivovary v Německu zažívají od listopadu krizi, jelikož jsou v zemi zavřené restaurace a bary, které za normální situace tvoří velkou část klientely pivovarů.

