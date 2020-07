Německý Rambo pořád uniká. Nechte ho být, prosí jeho matka policii

Jednatřicetiletý Yves Rausch, který v Německu před několika dny odzbrojil sám několik policistů, a i s jejich zbraněmi utekl do lesů, stále mužům zákona uniká. Jeho matka teď apeluje na policii, aby se stáhla a počkala, až Rausch sám z lesa vyjde. Do pátrání se zapojili psovodi, helikoptéry s termovizí i elitní jednotka.

Rauschův čin připomíná scénář hollywoodského trháku Rambo a jednatřicetiletý Němec si tak vysloužil přezdívku podle hlavního hrdiny, kterého hrál Sylvester Stallone. Policisté pročesávají území s rozlohou jako má 13 tisíc fotbalových hřišť. Němce se ale stále nedaří najít. Podle jeho matky by se policejní jednotky měly stáhnout.

"Policie by měla všechny stáhnout. Za jeden nebo dva dny vyjde z lesa sám," věří podle televize RTL žena. "Měl by se na deset minut posadit a zamyslet, ale to teď nemůže. Hlavně doufám, že nikdo nebude zraněn," dodala Rauschova matka.

Na začátku týdne se přitom na facebooku objevil její údajný příspěvek, kde se svého syna zastávala mnohem vehementněji. "Je loven jako divoké zvíře. Jak to může dopadnout, jsme viděli kolikrát ve zprávách. Ta zvířata zastřelí, protože se do této ´idylky´ nehodí," psala údajně podle RTL žena na facebooku. Příspěvek již byl ale odstraněn.

Matka připouští, že s Rauschem příliš v poslední době v kontaktu nebyla. Jen si s ním psala. Minulou středu se ale setkali na kafe ve městě Oppenau. "Yves byl úplně normální. Nebyl podrážděný nebo tak," popisuje žena. V pondělí ji vyslechli policisté.

Její syn se prý výrazně změnil ve vězení. Tam skončil na tři a půl roku poté, co v roce 2010 šípem postřelil a vážně zranil ženu. "Byla to nehoda, neudělal to schválně. Myslím, že tam zažil hrozné věci. Vždycky říkal jen, že jednou mi o tom bude vyprávět. Myslím, že když viděl policisty, tak zpanikařil. Nechce jít zpátky do vězení," brání žena svého syna.

Policisté reagovali o víkendu na oznámení, že se po okolí pohybuje muž v maskáčích s lukem a šípy. Čtyřčlenná hlídka se vydala k jeho chatrči. Tam ale Rausch policisty odzbrojil, a i s jejich zbraněmi utekl do lesa. Do pátrání jsou nasazené speciální jednotky. Teď prohledávají jeskyně, pátrání je ale zatím neúspěšné.



Podívejte se na reportáž o pátrání po jednatřicetiletém Němci: