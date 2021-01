Němečtí holiči zuří. Musí mít zavřeno, fotbalisté ale mají účesy jako z časopisu

Němečtí holiči se pustili do profesionálních fotbalistů. Nelíbí se jim, že ačkoli jsou kadeřnictví v Německu od půlky prosince zavřená, jejich extravagantní účesy dokazují, že procházejí rukama profesionálů. Podle prezidenta asociace kadeřníků tím dávají špatný příklad.

Němečtí fotbalisté rozčílili prezidenta kadeřnické asociace Heralda Essera svými pracizně vyholenými a nagelovanými hlavami. "Měli by mít vlasy o centimetr delší. A žádné kontury. Rozhodně polovina fotbalistů nemá kadeřnice jako partnerky," stěžuje si Esser.

A schytal to od něj i šéf německé fotbalové asociace. "Dávate špatný příklad a nám kvůli tomu roste počet lidí, kteří se snaží kadeřníky přesvědčit, aby pracovali načerno," vzkázal mu.

Čeští kadeřníci mu dávají zapravdu. "Tyto účesy byly opravdu vytvořeny profesionály a jsou čerstvé. Jedná se o geometricky přesné střihy, o přesné přechody. Není možný, aby si tohle vytvořil člověk sám," říká kadeřník Ondřej Festa.

Třeba záložník Slovanu Liberec Jakub Pešek má to štěstí, že si pravidelné stříhání může dovolit. Proč? "Protože mám profesionální kadeřnici doma, takže je to velká výhoda," svěřil se televizi Nova.

Ostatní hráči si prý s vlasy musí poradit sami. "Někteří to řeší tak, že maj vlastní strojky a holí se v kabině," vysvětluje Pešek.

To třeba meteorologa Martina Nováka by režiséři mohli rovnou obsadit do role hraběte Monte Christa. Dlouhé vlasy nosíval běžně. V pandemickém mezidobí na podzim ale návštěvu kadeřníka propásl.

V souvislosti se zavřenými kadeřnictvími si nelze nevzpomenout na loňský květen, kdy ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) vysvětlovala vlastní perfektní účes.

"Já jsem si s nástupem pandemie nakoupila natáčky a balení šampónů, takže jsem si zavzpomínala na staré časy a musím to dělat jako většina žen," tvrdila tehdy.

A vítězem kadeřnického klání byl tehdy ministr vnitra Jan Hamáček, který ukázal, že i když se člověk sám ostříhá může vypadat k světu.