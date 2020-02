"Nemluvíte anglicky? Jeďte domů," nabádají plakáty cizince v Anglii

Neznámý pachatel umístil plakáty v budovách v Norwichi, severovýchodně od Londýna. Dopisy oslavují odchod Británie z Evropské unie a varují všechny, kteří nemluví anglicky, že nadále nebudou v Anglii tolerováni. Zároveň je žádají, aby se vrátili do země, odkud pocházejí.

"Navrhujeme Vám, abyste odjeli tam, odkud pocházíte a vrátili svůj byt městu, to jej bude moci poskytnout britským občanům, a my se tak budeme moci vrátit k tomu, co bylo považováno za normální před tím, než jste nakazili tento ostrov,“ uvádí dopis.

Policie odstranila veškeré plakáty a incident vyšetřuje jako rasově motivovaný. Zatím nikoho neobvinila.

Občané, kteří se s obsahem dopisu neztotožňují, projevili na svých sociálních účtech solidaritu. Město na svém twitterovém účtu uvedlo, že takové chování nebude tolerovat.

'Happy Brexit Day' signs at Norwich flats say 'only speak English'..... Well, the audacity... whoever wrote this letter can barely speak English! A fine display of terrible grammar and punctuation #windyourneckin #lol https://t.co/TMC6ajv9fh