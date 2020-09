Nemocí to skončit nemusí, nakažení koronavirem často čelí útokům okolí

Rodina pana Davida provozuje na Opavsku restauraci. I když už má nákazu koronavirem za sebou a všechny testy negativní, místní k nim téměř přestali chodit.

"Chytli jsme to od známých, kteří měli pozitivní testy. A i když už jsme zdraví, máme negativní testy, tak si na nás všichni ukazují prsty, třeba v potravinách nás pomlouvají. Teď jsem slyšel sousedku, jak se bavila s pošťákem a říkala mu, že nemá sahat na zvonek, ať si potom umyje ruce," popsal pan David.

A stejnou zkušenost má i mnoho dalších. V Olomouckém kraji nemocnému, který se koronavirem nakazil na dovolené v Rakousku, hrozil muž na sociální síti zastřelením. Případ řešila policie.

"Ty a tobě podobní zaslouží pouze kulku do hlavy, jste debilové a to je všechno. Doufám, že vám to karma vrátí i s úroky," znělo ve zprávě.

"Kriminalisté případ prověřili a došli k závěru, že nebyl spáchán trestný čin. Věc proto odevzdali příslušnému správnímu orgánu k projednání přestupku, což je v daném případě městský úřad Litovel," uvedl mluvčí policie Libor Hejtman.

Právě v Litovli mají s nevraživostí mezi sousedy řadu zkušeností. Na jaře bylo celé město v karanténě.

"Třeba v paneláku se tři sousedky bavily na chodbě a čtvrtá nám volala, jak je možné, že se schází. A podobně. A my jsme to museli řešit," popsal starosta Litovle Jan Kohout.

Povinnou karanténu tak většina nemocných drží v tajnosti právě z obav reakce okolí. "Je to velmi nepříjemná záležitost, ti lidé, kteří jsou takhle osočeni, tak mohou mít do konce života samolepku na hlavě a opravdu se takhle žít nedá," zhodnotil Kohout.

Mimořádné není ani anonymní udávání nakažených na příslušné úřady, že na zahradě nenosí roušky nebo že moc často venčí psa.