Nemocnice hlásí 12 zdravotníků s Covid-19, přes 60 lidí je v karanténě!

Nemocnice v Karviné-Ráji musí řešit výpadky personálu způsobené koronavirem. Nákaza se tu potvrdila u 12 zdravotníků, dalších více než šedesát má nařízenou karanténu, protože se dostali do kontaktu s někým, kdo byl pozitivně testovaný.

Informaci potvrdila pro TN.cz v pondělí odpoledne mluvčí nemocnice v Karviné-Ráji Věra Murínová. "Ano, ta čísla sedí. Nakažených je 11 sester a jedna lékařka," popsala Murínová.

Dodala, že další desítky zdravotníků mají nařízenou karanténu. "Původně se to týkalo 74 lidí, nyní jich je 66. Čekáme, že jich postupně bude méně a méně," věří mluvčí nemocnice.

Doplnila, že personál, kterému byla nařízená karanténa, se průběžně testuje, aby se mohl co nejrychleji vrátit do práce. Aby to bylo možné, musejí dva po sobě jdoucí PCR testy vyjít negativní.

Výpadek personálu nejtvrději dopadl na zdejší chirurgické oddělení - jeho lůžková část musela být v pátek uzavřená, funguje pouze ambulance.

"Ještě přibližně 14 dní budeme fungovat ve zvýšeném hygienickém režimu - personál se pohybuje výhradně v respirátorech, pacienti musejí mít roušku," uzavřela Murínová.

