Nemocnice jedou nadoraz. Jsme zahnaní do kouta, říká staniční sestra

Česko se společně se Slovenskem dostalo na vrchol světového žebříčku v počtu úmrtí kvůli covidu na počet obyvatel za týden. V některých nemocnicích docházejí lůžka pro těžce nemocné s koronavirem.

"Musíme se dívat na to, jak nám umírají příbuzní, umírají příbuzní i vám, tak lidi dávejte na sebe pozor," vyzývá staniční sestra z chebské nemocnice Václava Markgrafová.

Chebská nemocnice funguje už několik týdnů nadoraz. Vedení volalo po převozu pacientů do nedalekých nemocnic v Německu už v polovině ledna. "Máme poslední týdny pocit, že jsme zahnaní do kouta a z toho kouta nás nikdo nechce pustit ven. Máme takový pocit bezmocnosti, že nemůžeme udělat nic pro to, aby se to zlepšilo," trápí staniční sestru.

Převozy pacientů jsou na denním pořádku také v Praze a Středočeském kraji. "Ve Středočeském kraji je situace vážná jako ve všech krajích, nicméně dokážeme si s ní poradit. Samozřejmě, že kdyby se zhoršila situace, tak budou dále navyšovány počty covidových lůžek na úkor dalších oddělení," vzkazuje středočeská hejtmanka Petra Pecková.

Náporu pacientů s covidem čelí i královéhradecká fakultní nemocnice. "Máme zhruba 210 hospitalizovaných pacientů s nemocí covid-19, šest desítek lidí vyžaduje péči na jednotkách intenzivní péče a ta situace je náročná," vypočítává zdejší mluvčí Jakub Sochor.

Britská mutace koronaviru se podle lékařů podepisuje nejen na přibývajícím počtu nakažených, ale i na průběhu nemoci a následně také péči o pacienty.

"Hospitalizujeme čtyřicátníky, padesátníky, ale i třicátníky. Ta nemoc probíhá jinak než na podzim, je agresivnější. Na druhou stranu tito pacienti déle "vydrží" - to znamená, že na lůžkách intenzivní péče leží delší dobu, ačkoliv velká část té nemoci později podlehne," popisuje mluvčí krajského zdravotního holdingu Lucie Chytilová.

Jestli se situace nezlepší, ministr zdravotnictví nevyloučil převoz pacientů do zahraničí na přelomu měsíce. Tou dobou by "jipková" lůžka nemocnic v Česku mohla být z 90 procent vyčerpaná. Aktuálně jich je volných 15 procent. Opozice, někteří šéfové krajů nebo nemocnic vládu k převozu pacientů za hranice vyzývali opakovaně.

"Jsme na tom hůř, než jsme byli před týdnem. Ta situace se opravdu dál zhoršuje a ve chvíli, kdy se dostaneme k hranici 10 procent, tak bude potřeba konat další zásadnější opatření, na která se už připravujeme," avizoval Blatný.

Vláda by v pondělí měla schválit povinnost nosit nanoroušky, dvojí chirurgické a nebo respirátory na veřejných místech. A to od úterka.

Lůžek i lékařů je nedostatek, nemocnice si musejí pacienty vybírat. Více v reportáži: