Nemocnice na Karvinsku nestíhají, nejtěžší případy putují do Ostravy

Zvyšující se počet nakažených v posledních dnech zaplnil nemocnici v Havířově natolik, že musela pacienty odmítat.

"Bylo mi přislíbeno, že by měla být k dispozici lůžka v nemocnici ve Frýdku-Místku a v Opavě. Chtělo by to ale, aby své kapacity nabídly i další nemocnice," řekl TV Nova Martin Sedláček, náměstek pro léčebnou péči nemocnice v Havířově.

Podle mluvčí karvinské nemocnice Věry Murínové překládali pacienty pouze na pracoviště vyššího typu, jako je například Fakultní nemocnice v Ostravě.

"Museli jsme samozřejmě přeorganizovat lékařskou péči v našich nemocnicích. Proto oblastně svoláme ředitele nemocnic, aby se nějakým způsobem dohodli," prohlásil moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (ANO).

Vůbec nejvytíženější zůstává ostravská fakultní nemocnice, kam ostatní zařízení v kraji převážejí pacienty s nejtěžšími příznaky. V poslední době jde o mladší ročníky okolo 50 let a jde o příbuzné nakažených horníků.

"To přežití v této chvíli je 60 až 70 procent, to znamená, že někteří pacienti u nás bohužel skutečně umírají. Ale byli to vždy pacienti velice rizikoví. Týkalo se to seniorů nad 65 let, obézních, s vysokým krevním tlakem a diabetiků," poznamenal přednosta kliniky resuscitace a intenzivní medicíny FN Ostrava Pavel Ševčík.

Aktuálně je v kraji 3410 nakažených. Jen na Karvinsku jich přibylo 23 za den. "Z našeho pohledu můžeme říct, že v ohnisku nákazy v Karviné, kde byla situace nejhorší, dochází k sestupné tendenci," konstatovala vedoucí epidemioložka karvinské hygienické stanice Andrea Lipjaková.

Koronavirus se nově objevil v Šenově u Nového Jičína.Testy prokázaly 23 nakažených zaměstnanců zdejší firmy. Od úterý se musí plošně otestovat 1500 pracovníků, hlavně z řad pendlerů.

"Teď by ty informace měly být předávány, takže se dohledávají kontakty nemocných i v těch ostatních zemích," uzavřel Vondrák.