Nemocnice pod náporem kolabují. Pacienty plánují vozit do zahraničí

Přibližně 20 hasičů se v pelhřimovské nemocnici mění ve zdravotníky. "Jdou na urgentní příjem, ARO a covidové jednotky,“ řekl ředitel pelhřimovských hasičů Jiří Hörner.



Střídat se budou ve směnách po třech dnech a pomáhat budou minimálně do konce ledna. "Budou asistovat například při polohování pacientů, nebo při podávání stravy,“ popsala mluvčí pelhřimovské nemocnice Alexandra Knapová.



V Chebu zvažují, že by české pacienty vozili do čtyř německých nemocnic. Zatím je transportují do Prahy, ale například cesta do Weidenu je třikrát kratší. Aby se situace trochu uklidnila, je potřeba minimálně deset kvalifikovaných sester. Do normálního stavu jich chybí 30.



Covidoví pacienti stráví na JIP v průměru tři týdny. V Karlovarském kraji zbývá na jednotkách intenzivní péče jen 10 % volných lůžek. V Ústeckém pak 11 %. Místa ubývají i na Pardubicku. "My předpokládáme, že to číslo aktuálně hospitalizovaných pacientů, což je 47, ještě poroste,“ míní mluvčí pardubické nemocnice Kateřina Semrádová.



V úterý muselo v Pardubickém kraji vzniknout další covidové oddělení. Je v pardubické nemocnici na geriatrii a celkem už jde o 27. oddělení. Na severu Moravy docházejí zdravotnické přístroje.



Velmi vážná je situace ve frýdecko-místecké nemocnici. Tam dokonce zbývá jediný ventilátor pro případy s akutní péči. V Nemocnici Karviná-Ráj mají nemocných 100 zdravotníků, přitom se ale zvýšil počet lůžek pro covidové pacienty z 50 na 70.



A roste i počet zemřelých. V prosinci v karvinské nemocnici zemřelo 24 % covid pozitivních pacientů, v lednu to je zatím dvacet sedm.