Nemocnice posílala lidem falešné výsledky testů. Byl to útok hackerů

Nemocnice v Příbrami čelila hackerskému útoku, v řádu hodin jej dokázala zcela eliminovat. Hackeři zneužili nejen název nemocnice, ale také jméno jedné ze zaměstnankyň. Lidem tak do e-mailové schránky chodily zprávy s falešnými výsledky testu na covid-19.

Ke kybernetickému útoku došlo v uplynulých dnech. Problém nemocnice v Příbrami vyřešila za několik hodin ve spolupráci s Národním úřadem kybernetické bezpečnosti.



"Chceme pacienty i další veřejnost ubezpečit, že veškerá data příbramské nemocnice jsou v tuto chvíli plně zabezpečena a připomínáme, že nemocnice výsledky testů na covid-19 zasílá pouze formou SMS, nikdy ne ve formě e-mailu," uvedla na Facebooku příbramská nemocnice.

Není to přitom poprvé, co hackeři zaútočili na některou z nemocnic v Česku a lidem rozposílali falešné výsledky testů. Stejnou nepříjemnou zkušenost má za sebou i Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Více se dočtete zde:



A co je cílem hackerů? Získat vaše citlivé údaje. V mailu s falešným výsledkem se totiž nachází i soubor ve formátu "xlsm". Ten slouží ke stažení škodlivého kódu, který by útočníkovi umožnil přístup do zařízení příjemce e-mailu.



"E-maily přicházejí jak lidem, kteří byli na testech na covid-19, tak i lidem, kteří na testech nebyli. V případě, že podobný e-mail dostanete, důrazně doporučujeme neotvírat odkazy ani přílohy, pokud si nejste zcela jisti, že je zpráva legitimní," varoval Národní úřad kybernetické bezpečnosti na svých internetových stránkách.

Rusové prý stojí za kyberútoky na české nemocnice. Podívejte se na reportáž TV Nova: