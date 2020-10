Nemocnice povolávají mediky, pomoc ale neznamená omluvenku ze školy

Lékařů i zdravotních sester v karanténě přibývá, nemocnicím proto pomohou se zvládnutím epidemie koronaviru studenti medicíny. Jenomže povinnosti jim za to škola neodpustí. Někde se počítá alespoň s prominutím nepřítomnosti na internetové přednášce.

Nemocnice vyřeší nedostatek zaměstnanců povoláním studentů medicíny. Lékaři, zdravotní sestry i další personál totiž končívají v karanténě, anebo se doma musejí starat o svoje blízké.

Třeba nemocnici v brněnských Bohunicích pomůže až 200 mediků. Stejný počet jejích zaměstnanců už skončil v karanténě, další stovka je doma na ošetřovném. Vysokoškoláci pomoct musejí, ve škole však úlevy mít nebudou.

"Po povolání za to budou studenti normálně placení, ale ve škole nebudeme omluvení. Normálně budeme muset souběžně s tím do školy a plnit si testy, zkoušky nebo zápočty," řekla TN.cz studentka medicíny z Masarykovy univerzity s tím, že jí a spolužákům zatím přišel pouze dotazník, ve kterém si studenti volí, v jakém městě budou působit.

Anketa Jak byste přistupovali ke studentům, kteří pomáhají v nemocnicích? Odpustil(a) bych jim toho co nejvíc 0 0 hlasů Prodloužil(a) bych jim alespoň zkouškové období 100 1 hlas Nepromíjel(a) bych nic, ať si plní všechny povinnosti 0 0 hlasů Hlasovalo 1 lidí.

Její slova potvrdil i mluvčí Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Ondřej Dostál. "Jakmile krajský úřad vydá nařízení o tom, že by měli naši medici pomáhat, tak tam samozřejmě musí odejít. Neznamená to ovšem, že by přestali studovat. Musejí si nadále plnit svoje studijní povinnosti. Bude pak spíš na vyučujících, zda uznají praxi, kterou měli na některých odděleních," popsal.

Tomu chtějí jít naproti i v brněnské bohunické nemocnici. "My se budeme snažit, aby to měli studenti jako součást své praxe. Protože ta je pro ně nesmírně důležitá. Oproti té první vlně, kdy jsme je zapojovali spíš pro práci v odběrových stanech, nyní se budeme snažit zapojit je do péče odborné, aby tak byli s pacienty a aby trénovali na své budoucí povolání," uvedl zdravotnický náměstek FN Brno Ondřej Ludka.

Absence na přednáškách prý problém představovat nebude, protože většina pomáhajících mediků už je ani nemá. "Bavíme se především o studentech třetího a čtvrtého ročníku, kteří už mají klinickou praxi," doplnil Dostál.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity chce vycházet studentům nasazených v nemocnicích co nejvíc vstříc. Omluvenky z vyučování jsou prý samozřejmostí.

"Někteří studenti už začali v rámci zdravotnických zařízení vypomáhat. Předpokládáme, že někteří budou umístěni i nad rámec Moravskoslezského kraje. Je jasné, že ve chvíli, kdy budou nasazeni v nemocnici, po nich nemůžeme chtít, aby se zároveň účastnili online výuky. Budeme se muset té situaci přizpůsobit," řekla mluvčí ostravské lékařské fakulty Hana Hanke.

Jasno ještě není na pražské Univerzitě Karlově, probíhají jednání i s dalšími fakultami napříč Českem. "Vedení v rámci Asociace děkanů lékařských fakult ČR tu situaci stále zvažuje, aby ten postup byl jednotný. Žádné jasné podmínky k tomu totiž neexistují," uvedla mluvčí 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Petra Klusáková.