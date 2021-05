Nemocnice s dotacemi podváděly, tvrdí kraj. Ministerstvo to přezkoumá

Podle Libereckého kraje rozdělování miliard evropských dotací mezi nemocnice v Česku probíhá v podstatě jako takový rozstřel. "Za zcela skandální považuji to, že ve výzvě je jasně napsáno, že žádost má být podávána ručně a objevují se informace o tom, že některé firmy nasadily na přihlašování těch žádostí roboty. Předpokládám, že tyto žádosti budou vyřazeny," zlobí se liberecký hejtman Martin Půta (SLK).

"My nemáme poznatky o tom, že někdo používá roboty, určitě se tou předžalobní výzvou budeme zabývat," ujistil náměstek z ministerstva pro místní rozvoj Zdeněk Semorád.

Kraji přijde podezřelé, že systém v prvním kole upřednostnil většinu státem řízených nemocnic, které už vloni šesti miliardami oddlužil tehdejší ministr Adam Vojtěch. "Tyto peníze mají řešit covidou a pocovidou péči a ta ministerstva z toho udělala frašku," nechápe ředitel českolipské nemocnice Pavel Marek.

"To co jsme naměřili, nás hodně překvapilo, průměrná odezva toho systému je 5 sekund," zmínil ředitel společnosti Hlídač státu Michal Bláha. Přesto o vítězích osmi miliard bylo podle experta rozhodnuto za 1,7 vteřiny.

"Jak jinak chcete ty projekty mezi sebou všechny posoudit, když jsou všechny stejně kvalitní? Proto bude přihlédnuto k rychlosti toho podání," uvádí ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO).

Premiér Andrej Babiš (ANO) to ale vidí jinak. "K té klikačce. Není to pravda. Všechny projekty, které byly přihlášené, budou vyhodnocené. To znamená, že to není podle času," kontruje.

Klikací závod o evropské dotace probíhal v jedné místnosti a krajský úřad přitom dokonce vypínal všechny ostatní systémy v celé budově. Hejtman Půta ve čtvrtek poslal ministryni předžalobní výzvu. "Jsme připraveni tu věc napadnout soudně a klidně i zablokovat," vzkázal.

V pátek proběhne druhé z celkem tří kol, tentokrát o 5,5 miliardy. Liberec ho jako jediný novinářům zpřístupní.