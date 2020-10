Nemocnice se brzy zaplní, umírat může přes 100 lidí denně, varuje ÚZIS

S odkazem na data z ÚZIS to uvádí portál Aktuálně.cz. Nejhorší scénář počítá s tím, že v říjnu na Covid-19 zemře 1755 lidí. I optimistické odhady ovšem ukazují, že na konci měsíce budou nemocnice v Česku na hraně svých kapacit.

"Momentálně reprodukční číslo odhadují statistici na 1,53, což znamená, že deset lidí nakazí zhruba 15 dalších. To pak povede k tomu, že se denní přírůstky nakažených zdvojnásobí zhruba za devět dní. Pokud by se reprodukční číslo nepodařilo srazit, mělo by to pro české zdravotnictví fatální důsledky. V druhé polovině října by se nakazilo denně průměrně přes 22 tisíc lidí, během celého října by se v takovém případě infikovalo přes 450 tisíc lidí," píše Aktuálně.

V tomto katastrofickém scénáři by tak nemoci v říjnu podlehlo 1755 nakažených. Na konci měsíce by tak podle predikce umíralo asi 130 infikovaných denně. Aktuální denní maximum je lehce přes 50.

Epidemiologové předpokládají, že opatření zaberou a reprodukční číslo srazí dolů. Jenže to nebude vidět okamžitě, ale až se zpožděním minimálně jednoho týdne.

"Během této doby lze očekávat jednorázové vysoké denní záchyty pozitivních jedinců až do výše mezi šesti a 12 tisíci," stojí v dokumentu, z nějž portál cituje.

Nejoptimističtější modely počítají s denními průměrnými přírůstky v druhé polovině října kolem sedmi tisíc nakažených. Mrtvých by pak za celý říjen byla necelá tisícovka.

Statistici se ovšem podle Aktuálně obávají přeplnění nemocnic. Zatímco počty nakažených díky opatřením mohou začít klesat za týden, u hospitalizací je prodleva mnohem delší. "Do nemocnice se lidé od zjištění diagnózy dostávají zpravidla po deseti dnech, těžký stav se pak u nich projeví až po dalších pěti až deseti dnech," popisuje portál.

I optimistický scénář s reprodukčním číslem 1,2 očekává, že na konci října bude hospitalizováno zhruba 4500 pacientů s koronavirem, přičemž zhruba tisíc z nich bude vyžadovat intenzivní péči a více než pět set přístroje na podporu dýchání.

"Tyto hodnoty se rovnají vyčerpání dostupných kapacit hlášených nyní z nemocnic. Rizikovější scénáře již indikují riziko překročení hlášené dostupné kapacity systému. Z toho důvodu je nutné iniciovat kroky vedoucí k omezení elektivní (cílené) péče. I pokud by se epidemiologický vývoj zásadně zlepšil, potřeba hospitalizační péče bude vysoká minimálně po dobu dalších tří týdnů," cituje z neveřejné zprávy ÚZIS Aktuálně.

Naproti tomu nejčernější předpověď kalkuluje s tím, že denně bude v nemocnicích přibývat skoro 500 pacientů, téměř stovka z toho na JIP. To by pak na konci října ve špitálech bylo s Covid-19 přes deset a půl tisíce hospitalizovaných, z toho 2202 na jednotkách intenzivní péče.

Redakce TN.cz se s žádostí o reakci na zveřejnéné informace obrátila přímo na ÚZIS. Mluvčí ústavu Lenka Svobodová odkázala na tiskové oddělení ministerstva zdravotnictví. Vyjádření resortu sháníme.

Roman Prymula v úterý z televizních obrazovek promluvil k národu: