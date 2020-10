Nemocnice uzavírají části oddělení. Potřebují místo pro lidi s covidem

Nemocnice uzavírají části svých oddělení, aby v nich mohly zřídit místa pro pacienty s onemocněním covid-19. Překládají i personál, kterého začíná být nedostatek. Jednotlivé kraje už vytipovávají místa, kam by mohly přesunout pacienty s lehčím průběhem nemoci.

V prachatické nemocnici je dočasně uzavřená lůžková část na dětském, novorozeneckém i gynekologickém oddělení. Kromě toho je uzavřené i oddělení následné péče, kde vzniká další koronavirová stanice.

K podobným opatřením přistupují další nemocnice v Jihočeském kraji. Důvodem je přesměrování personálu a zajištění nových lůžek pro pacienty s onemocněním covid-19.

Nemocnice v Prachaticích už od pondělí omezuje ambulantní rehabilitační péči, personál bude docházet za pacienty na jiných odděleních. "Akutní péči poskytujeme jak covid, tak necovid. Máme dvě stanice pro necovidové pacienty - chirurgickou a interní - a další tři stanice pro covidové pacienty," uvedl ředitel nemocnice Michal Čarvaš.

Až na desetinásobek vzrostl za poslední čtyři týdny počet hospitalizovaných a to jen na jihu Čech. Podle pesimistických prognóz by mohly být nemocniční kapacity pro pacienty s covidem-19 vyčerpané už příští středu. Kraje proto pracují na systému, který by měl nemocnicím ulehčit.

Jihočeský kraj plánuje přesunout pacienty s lehkou formou nemoci do prázdných budov v sousedství nemocnic nebo do školních hal. Nově by tak v Jihočeském kraji mohlo vzniknout až 300 lůžek.