Nemocnice v Brně se připravuje na očkování. Chystá už mrazící boxy

Očkovací centra po celé republice se chystají na vakcinaci. První tisíce dávek očkovací látky proti covidu-19 poputují z Prahy do Brna. Na Moravě už proto chystají mrazící boxy.

V úterý v devět hodin ráno nákladní auto přivezlo do Fakultní nemocnice v Brně 300kilogramovou krabici. Uvnitř byl nový mrazák, který bude sloužit pro uschování vakcín proti koronaviru. Očkovací látku dokáže zamrazit na teplotu pod -70 stupňů.

Největší nemocnice v Jihomoravském kraji potvrzuje, že mrazáků má dostatek, protože vakcíny jsou zabalené tak, aby zabíraly co nejméně místa. "Je to krabice 25 x 25 x 25 centimetrů. Do každé se vejde 190 ampulí, které jsou na pět dávek," vysvětluje zdravotnický náměstek FN Brno Ondřej Ludka.

Zdravotníci tak mohou už teď skladovat statisíce dávek vakcín. Brno nebude stavět nová očkovací centra, ale využije polní nemocnici na výstavišti. "Využijeme právě tuto záložní nemocnici, ve které budeme schopni naočkovat zhruba 1500 lidí za den," říká Ludka.

První vakcíny dorazí do Brna v neděli a nemocnice okamžitě začne očkovat své zaměstnance. Zájem je veliký a v pořadníku jsou už tři tisícovky zdravotníků.

Vedení nemocnice počítá s tím, že naočkování jednoho člověka zabere maximálně hodinu. Na očkovacích centrech budou přítomni i záchranáři pro případ, že by se u někoho projevila silná alergická reakce.