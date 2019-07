Nemocnice v Rumburku nejspíš přežije, chce ji převzít kraj!

Lužická nemocnice v Rumburku zřejmě zůstane v provozu. Zdravotnické zařízení na sebe kvůli dluhům začátkem měsíce podalo insolvenční návrh. Nemocnici by ale nakonec měl převzít Ústecký kraj.

Ještě na začátku měsíce to vypadalo, že rumburská nemocnice zkrachuje. Situace byla tak vážná, že už neměla peníze ani na část červencových výplat zaměstnancům. Radnice proto svou nemocnici poslala do insolvence. Z té by se ale nemocnice mohla brzy dostat. Už se prý pracuje na tom, že jediný špitál ve šluknovském výběžku převezme kraj.

"Kdyby všechno proběhlo optimálně, tak by to mohlo být někdy na přelomu září a října. Teď je na tahu město Rumburk, které musí schválit uhrazení dluhu. Nemůžeme to převzít s přibližně stomilionovým dluhem," vysvětlil ústecký hejtman Oldřich Bubeníček.

Rumburská nemocnice zajišťuje zdravotní péči pro 55 tisíc obyvatel Ústeckého kraje. Pokud by zkrachovala, museli by lidé dojíždět do vzdálených okolních měst. Většinu péče chce kraj v nemocnici zachovat.

"Zástupci Krajské zdravotní deklarují připravenost provozovat zdravotní péči v oborech vnitřního lékařství, tedy interny, chirurgie, intenzivní péče a dále ošetřovatelskou péči a ambulance," vyjmenoval ředitel Krajské zdravotní Petr Fiala.

Zároveň kraj plánuje v nemocnici posílit personál, kterého je tam akutní nedostatek.