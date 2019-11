Nemocnice v Rumburku zkrachovala! O péči mohou přijít desítky tisíc lidí

Lužická nemocnice v Rumburku jde do konkursu - ve středu ji tam poslal ústecký krajský soud. Odborníci teď budou muset stanovit cenu, za kterou se nemocnice nabídne. Dluhy nemocnice, která zajišťuje zdravotní péči pro přibližně 55 tisíc obyvatel, dosahují 90 milionů korun.

Nemocnice v Rumburku je zadlužená až po uši. Situace vygradovala letos na jaře, kdy hrozilo, že nebude mít peníze ani na výplaty zaměstnanců. Podle auditu nemocnice dluží bezmála 90 milionů korun. Všechna jednání o prodeji zatím zkrachovala, soud ji proto ve středu poslal do konkursu.

"Výsledkem jednání byla volba věřitelského výboru a bylo rozhodnuto, že bude na majetek nemocnice prohlášen konkurs," uvedl mluvčí soudu Jiří Barč.

Vedení nemocnice rozhodnutí nekomentovalo a budoucí plány konkursní správkyně jsou nejasné, na žádost o rozhovor nereagovala. "Jenom to mám z doslechu, paní správkyně tam byla, takže tyhle informace si musíte ověřit u ní," sdělil televizi Nova ředitel nemocnice Petr Dubravec.

Soud teď nechá zpracovat znalecký posudek na hodnotu majetku nemocnice. Ta se pak zřejmě prodá po částech. "V současné době se čeká na vyhotovení celkového soupisu majetku," řekl Barč.

Lužická nemocnice je jediná na Šluknovsku. Zajišťuje zdravotní péči pro 55 tisíc obyvatel. Záchranáři jsou už od léta připraveni na případný konec poskytování péče a sanitky prý mají rozmístěné tak, aby stíhali pokrýt celý region.

"Velký Šenov, Rumburk a z jihu nám to dokrývá Česká Kamenice," uvedl ředitel ústeckých záchranářů Ilja Deyl. Pacienty by pak sanitky převážely do okolních nemocnic. Nejbližší jsou v Děčíně a Liberci.