Nemocnice ve Wu-chanu vyrostla za 10 dní, lékaři přijali první pacienty

Jen deset dní stačilo na to, aby v čínském Wu-chanu, odkud se začal šířit smrtelný koronavirus, vyrostla první ze dvou budovaných nemocnic. Do zařízení, které má až tisíc lůžek, v pondělí dorazili první pacienti. Druhá nemocnice, která ve městě roste, by měla být hotova během tohoto týdne.