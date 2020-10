Nemocnice vítají plán, že se nakažení bez příznaků izolují v hotelech

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) ve čtvrtek představil také plán, jak ulevit přeplněným nemocnicím. Pacienti, kteří jsou v nemocnicích ze sociálních důvodů a už nepotřebují lékařskou péči, by se měli na přechodnou dobu přesunout do hotelů.

Podle ministra Prymuly je prioritou vytvořit prostor v nemocnicích. Proto chce pro infikované bez příznaků využít hotely.

"Pokud bychom vlastně garantovali naplnění jejich kapacit tímto způsobem, tak je to opravdu oboustranně výhodná záležitost, takže ta dohoda tady nebyla nijak bolestivá," prohlásil.

Hoteliéři ale dopředu hlásí, že nejde o byznys. "Já se domnívám, že hoteliéři to berou spíš jako také svojí pomoc a participaci. My bychom chtěli v té situaci v rámci našich možností pomoci," uvedl Václav Stárek, šéf Asociace hotelů a restaurací ČR.

Jak bude přesun pacientů vypadat a do jakých konkrétních hotelů půjdou, ale zatím není jasné.

"My jsme na základě požadavků vlády připravili, nebo stále ještě pracujeme na soupisu ubytovacích zařízení kapacit v rámci celého Česka, které by mohly být využity pro potřeby ministerstva zdravotnictví. Jakým způsobem to bude celé probíhat, zatím nevíme, předpokládám, že se to dozvíme někdy během zítřka," doplnil Stárek ve čtvrtek.

Plán už teď vítají nemocnice, které se potýkají s velkým množstvím takzvaných sociálních pacientů. Ti v nemocnicích čekají na přesun do domovů důchodců nebo jiných sociálních zařízení.

"My určitě tuto iniciativu jako jihlavská nemocnice vítáme, že by nám s těmito pacienty někdo pomohl. Potom je otázka, kdo by o tyto pacienty v těch zařízeních pečoval," řekla mluvčí jihlavské nemocnice Monika Zachrlová.

"Je to samozřejmě správné rozhodnutí, protože tam máme procento pacientů, kteří už nepotřebují lékařskou péči," souhlasí mluvčí motolské nemocnice Pavlína Danková.

V hotelech v budoucnu ministerstvo zdravotnictví plánuje nabídnout pobyt nakaženým, kteří se chtějí izolovat od svých blízkých.