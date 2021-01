Nemocnice volají o pomoc. Mnohé pacienty s covidem odvážejí jinam

Už i v Královéhradeckém kraji jsou v nemocnicích plná covidová oddělení. První pacienty museli nechat lékaři převézt do nemocnic v jiných krajích.

V nemocnicích v Královéhradeckém kraji je nyní hospitalizováno více než 450 pacientů s nemocí covid-19. Je jich už tolik, že první dva pacienty museli převézt do nemocnic v jiných krajích.

Jeden muž byl transportován z Trutnova do Pardubic, další putoval z jednotky intenzivní péče do Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Nemocnice se snaží vytvářet covidová lůžka na dalších odděleních, a protože ani to nestačí, využívá jiná zdravotnická zařízení. Covidové pacienty například léčí i v Janských lázních.

Problém je také s nedostatkem zdravých zdravotníků. Právě hradecká fakultní nemocnice jich teď postrádá kvůli nákaze zhruba 250. A problémy má také záchranná služba. Nejčastější výjezdy jsou právě kvůli pacientům s podezřením na nový koronavirus. Jen v posledním týdnu museli záchranáři přepravit více než 200 pacientů, kteří byli v karanténě a jejich zdravotní stav se zhoršil natolik, že byla nutná hospitalizace.