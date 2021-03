Nemocnice vybírají náhradníky na očkování. Koho se to týká? PŘEHLED

To, že se člověk zaregistruje v rezervačním systému a zarezervuje si termín, ještě neznamená, že do očkovacího centra skutečně přijde. "Pravdou je, že se stává, že ne úplně všichni objednaní na očkování dorazí a my jsme na tyto varianty připravení," sdělila redakci TN.cz mluvčí ústecké nemocnice Jana Mrákotová. Náhradníky nemocnice kontaktuje sama telefonicky, veřejnosti se to ale většinou netýká.

"S ohledem na počet vakcín, které máme k dispozici, se náhradníci rekrutují převážně z řad zdravotníků, personálu, který přichází do kontaktu s pacienty, členů IZS, policistů, hasičů, vojáků, kteří u nás pomáhají nebo z jiných částí jednotlivých prioritních skupin," vysvětluje Mrákotová.

Podobný přístup mají i další nemocnice. "Současné očkovací kapacity jsou u nás na maximu a pokud se výjimečně stane, že nám zbyde nějaká vakcína, pak je poskytnuta našim hospitalizovaným starším pacientům anebo těm zdravotníkům, kteří dosud ještě nebyli naočkováni," říká za Thomayerovu nemocnici v Praze mluvčí Petr Sulek.

Některé nemocnice si tvoří vlastní seznamy náhradníků, jiné sice možnost náhradníků využívají, ale žádné seznamy nemají. Například benešovská nemocnice čerpá z rezervačního systému, který je přístupný zatím pouze prioritizovaným skupinám obyvatel.

"V případě Vysočiny žádné seznamy náhradníků neexistují. Pokud se některý z objednaných klientů nedostaví, je jeho vakcína přidělena čekajícím zdravotnickým pracovníkům," uvádí mluvčí krajského úřadu v Jihlavě Jitka Svatošová.

"V okamžiku, kdy budou proočkováni čekající zdravotníci nemocnic budou volné dávky vakcín nabídnuty hasičskému záchrannému sboru, hasiče považujeme za zásadní partnery ve zvládání pandemické situace. Žádné telefonní číslo pro seznamy náhradníků u nás nefunguje," dodává.

Nemocnice, které mají vlastní seznamy, je většinou už nerozšiřují. "Využíváme seznam vytvořený v první fázi očkování. Při určování pořadí náhradníků se primárně rozhodujeme podle věku, tzn. ti nejstarší mají přednost," prozradil mluvčí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Michal Schneider.

"Příbramská nemocnice má k dispozici seznam náhradníků, v tuto chvíli jsou v něm osoby 70+ a další vybrané skupiny dle platné metodiky MZČR. V tuto chvíli máme náhradníků dostatek a další prozatím nepřijímáme," sdělil redakci TN.cz mluvčí nemocnice Martin Janota.

Zcela jiná situace panuje v brněnské fakultní nemocnici. "Ano, vedeme seznam náhradníků, většinou jsou to lidé, kteří nám psali, že jsou v aktuální očkovací skupině, ale nedostal se na ně zatím žádný termín. Píšou nám na FNBrno-ockovani@fnbrno.cz," informuje mluvčí nemocnice Veronika Plachá.

"Náhradníky evidujeme dle očkovacích skupin a přednost dostávají samozřejmě ti, kteří jsou ve skupině, která je zrovna očkována. V případě, že se někdo odhlásí, nebo se na očkování nedostaví, pak řešíme povolání náhradníků, které kontaktujeme po telefonu, aby se co nejdříve dostavili," vysvětluje postup.