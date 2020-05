Tisícům pendlerů se stále mění pravidla a ještě za to musí platit

Zvýšený zájem pendlerů o testy teď evidují lékaři a nemocnice v pohraničních regionech. Podle nového nařízení se vyhnou 14 denní karanténě, pokud po návratu do Česka předloží maximálně čtyři dny staré negativní testy na Covid-19. Problémů je ale víc. Lékaři si stěžují například na velký počet telefonátů, které je přetěžují. Pendlerům se zase nelíbí ceny testů.

Přes 100 zmeškaných hovorů za hodinu. V Domažlické nemocnici telefonní linky vyhrazené pro pendlery nepřestávají zvonit. "Kapacita našich třech telefonních linek tady v Domažlické nemocnici, a dvou v Klatovech, je nedostatečná. Máme informace, že jenom v našem regionu je více než deset tisíc pendlerů," řekl Petr Hubáček, ředitel nemocnice Domažlice.

Druhá strana si zase stěžuje na nedostatek informací. Ty se navíc neustále mění. "Informace jsou v devět hodin takový, ve dvanáct zase úplně jiný, každý den se to mění," štve jednoho z pendlerů Luděka Sivera.

"Lidé se nedovolají, volá jich až pětkrát více, než zvládnu. Rozšiřujeme tedy objednací časy a odběrové centrum. To znamená zacvičit dalších šest lidí. Večer zjistíte, že ministerstvo vydalo nový tiskopis potvrzení. V pátek byl jenom česky. Nyní česko - anglicky, což má jasnou logiku, neboť většina pendlerů pracuje v Německu či Rakousku," okomentoval ironicky na sociálních sítích kroky ministerstva primář klatovské nemocnice Richard Pikner.

"Vyptávají se nás, jak to vlastně je, jaký musí mít ten odběr. Zajímá je, jak dlouho platí, jestli je s tímto papírem přímo pustí," doplnil Hubáček. Podle Ministerstva zdravotnictví má ale pravidelné testování pendlerů pomoci zamezit šíření nemoci. Oni díky němu zase předejdou povinné 14denní karanténě.

"Za podmínky, že budou mít negativní vyšetření. To vyšetření znamená, že ho budou opakovat po 14 dnech, je to klasické testování na PCR, vysvětlil náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Jeden test ale stojí až tři tisíce korun a někteří pendleři se tak musejí nechat otestovat až třikrát za měsíc.

"Devět tisíc mě bude stát to, že můžu vůbec pendlovat a jezdit do práce. Potřebuji uživit rodinu, abych se nemusel dívat na hladového syna nebo hladovou manželku, která na mě bude koukat, co teda bude," obává se pendler Sivera.

U Domažlické nemocnice otestují denně až 150 pendlerů, výsledek jim e-mailem přijde nejpozději do dvou dnů. Velký nápor očekává vedení domažlické nemocnice ke konci týdne, kdy se jim k testování zatím přihlásilo asi 500 lidí.