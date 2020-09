Nemocnice zničila testované vzorky. Lidé museli znovu na testy

Celkem se jednalo o celý jeden kontejner, tedy 20 vzorků. Podle informací z nemocnice nedošlo k jejich ztrátě, ale zničení vinou technické závady.

Jedním z těch, kteří museli testy podstoupit znovu, byl pan Jan. Na testování zamířil spolu se svým synem, který měl příznaky nákazy.

"V pátek 11. 9. jsme byli se synem na testu na Covid-19 v nemocnici v Českých Budějovicích. Výsledky testů měly být oznámeny do 48 hodin. Po čtyřech dnech telefonátů se nám konečně podařilo spojit s paní z hygieny, která nám oznámila, že se většina testů z pátku 11. 9. ztratila. Na lince 1221 nám tuto skutečnost potvrdili," svěřil se TN.cz. Ve středu pan Jan se synem podstoupil testování znovu.

Českobudějovická nemocnice, ve které se nachází odběrové místo, zničení vzorků přiznala. "Opravdu k tomu došlo. Jednalo se o technický šum v průběhu celého toho dne. Je zapotřebí dodat, že za uplynulé tři týdny došlo k pětinásobnému nárůstu počtu stěrů v českobudějovické nemocnici, která je v rámci kraje jedinou nemocnicí, která poskytuje stěry všem volně příchozím, bez systému objednávání a v režimu pondělí až pátek. Takto nefungují zatím žádná odběrná místa v Jihočeském kraji," vyjádřila se pro TN.cz mluvčí Nemocnice České Budějovice Iva Nováková.

"Pacientovi jsme se omluvili a pochopitelně jsme neprodleně zajistili další stěr. Je nám to velmi líto, ale při tom režimu, který v tomto okamžiku oddělení má, bohužel k podobnému lidskému selhání může dojít a my se za to samozřejmě omlouváme. Uvědomujeme si, že je to komplikace nejen pro personál a provoz odběrného místa, ale především pro pacienta," dodala Nováková.

Vzorky z odběrů z 11. září putovaly na čtyři různá místa. Zpracovávaly je laboratoře Nemocnice České Budějovice, akademie, Jihočeské univerzity a soukromé laboratoře v Plzni. Dle slov mluvčí nemocnice už zavedla opatření, aby se podobné incidenty neopakovaly.

Podle vyjádření epidemioložky Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Jitky Luňáčkové je v takových případech zodpovědnost vždy na straně odběrného místa, případně laboratoře. "Vzorky zasílá odběrové místo do laboratoře, takže určitě není zodpovědná hygiena, která jen dostává výsledky. Zodpovídá za to ten, kdo odebírá a kdo zpracovává," řekla Luňáčková.