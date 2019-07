Nemocnici v Rumburku by mohl převzít kraj, záleží na auditu

Lužickou nemocnici v Rumburku poslali zastupitelé města do insolvence. Město je totiž jediným akcionářem. Radnice nemá peníze na provoz, jediné nemocnici ve šluknovském výběžku tak hrozí likvidace. Rumburk chce, aby nemocnici převzal kraj. Ten se ale brání, protože nemocnice má dluhy ve výši desítek milionů korun.



"Dneska nikdo neví, kolik je tam milionů dluhů, to by mělo být známé až po auditu. Dvacátého by Krajská zdravotní měla dostat definitivní výsledek," řekl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.



Teprve podle auditu se rozhodne, jestli nemocnici kraj převezme a případně za jakých podmínek. Pokud by ji převzal, může například dojít k výraznému omezení péče, zřejmě by v nemocnici zůstala jen chirurgie a interna. Podle záchranky ale nehrozí, že by pro obyvatele výběžku nepřijela sanitka včas, základen tam prý má dost.



Na Šluknovsku žije 55 tisíc obyvatel. Pokud by nemocnice zkrachovala, museli by za zdravotní péče cestovat do Děčína, Ústí nad Labem nebo Liberce.