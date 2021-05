Nemůžete sehnat elektrikáře? Pomoci může dodavatel elektřiny

Ve zmiňovaném průzkumu více než třetina lidí uvedla, že měla problém elektrikáře sehnat nebo ho dokonce nesehnala vůbec. To se pravděpodobně promítá i do způsobu, jakým elektrikáře vyhledáváme. „Přes 40 procent lidí dá na doporučení svých známých. Potíž nastává, pokud ve svém okolí nikoho s dobrým tipem nemáte. S tím souvisí, že 22 procent lidí si provede potřebné práce raději svépomocí. Například na internet se spoléhá jen 11 procent dotázaných,“ shrnuje výsledky Libor Holub, obchodní ředitel Bohemia Energy.



Dobrý řemeslník nad zlato



Jenže i když se podaří elektrikáře sehnat, nemusí být ještě vyhráno. Průzkum totiž ukázal, že ve více než čtvrtině případů totiž odvedl povolaný řemeslník nekvalitní práci. A skoro pětina respondentů pak uvedla, že má pocit, že za elektrikáře platí příliš vysoké ceny.





„Většina lidí by preferovala, pokud by jim dodavatel elektřiny našel spolehlivého elektrikáře a hlídal za ně cenu jeho práce. U dvou z pěti lidí by to dokonce ovlivnilo i výběr dodavatele elektřiny. Rozhodli jsme se proto vyjít těmto přáním vstříc a uvádíme novou službu Elektřina servis ,“ říká Libor Holub.V rámci této služby Bohemia Energy nabízí nejen příspěvek na práci elektrikáře a odborníka i zajistí. To ocení zejména zákazníci, kteří mají problém řemeslníka sehnat. Ty, kteří mají svého osvědčeného elektrikáře, pak každý rok potěší příspěvek na jeho práci.Službu Elektřina servis lze využít třeba na úpravu, údržbu či revizi domácí elektroinstalace nebo na zapojení sporáku, digestoře, bojleru, anebo na výměnu světla, zásuvek nebo jističe. Firma rovněž na sebe převezme odpovědnost za řešení případných reklamací, zákazník se tak nemusí starat o jejich vyřízení.Ti, kdo mají službu Elektřina servis sjednánu, stačí zavolat na bezplatnou servisní linku 800 310 310 a nahlásit požadavek. Operátor následně zajistí vhodného odborníka. Využitím této služby ušetří odběratelé spoustu času se sháněním kvalitního elektrikáře, a navíc obdrží každý rok bonus 3 000 Kč na elektrikářské práce.„Jak nejlépe bonus čerpat rádi poradíme prostřednictvím bezplatné servisní linky nebo e-mailem. Využít jej můžete dokonce i na služby vámi vybraného elektrikáře, váš soused či kamarád tak nepřijde o práci, jenom ji zaplatíme my,“ upřesňuje Libor Holub.