Nemůžete sehnat zboží? Kvůli covidu jsou vyprodaná kola, čipy i bazény

Zboží, které jsme si ještě před rokem kupovali bez problémů a bez čekání, momentálně neseženeme. Typickým příkladem jsou třeba herní konzole, komponenty do počítačů, nebo některé sportovní potřeby jako například kola. A situace se prý jen tak nezlepší.

Objednat si herní konzoli nebo grafickou kartu je nyní téměř nemožné. Nedostatkovým zbožím jsou i levnější notebooky. Zkrátka pandemie mění světový trh. Nejvíc nestíhají výrobci elektronických čipů.

"Málokdo si uvědomuje, že ty čipy jsou nutné všude, v grafických kartách, čipy jsou například i v ledničkách," upozorňuje mluvčí Alza.cz Daniela Chovancová.

"Kvůli přesunu lidí do domácího fungování extrémně vzrostla poptávka po IT, chybí čipy, což se promítá do špatné dostupnosti notebooků, komponentů a také veškerého příslušenství jako jsou monitory nebo tiskárny," dodává Pavla Hobíková z Mall.cz.

Na vině jsou jednak výrobci, ale také omezení dopravy. S tím jde ruku v ruce i několikanásobné navýšení nákladů právě na transport zboží. "Náklady na trhu v některých případech vzrostly extrémně, kdy ve srovnání s loňským rokem mluvíme až o osminásobku," upozorňuje Hobíková.

Nedostatkovým zbožím je i vybavení pro venkovní sporty, které ještě můžeme dělat. Zkuste si teď koupit kolo nebo kolečkové brusle. V lepším případě je budete mít v létě.

A problém je i sehnat ubytování na letní dovolenou v tuzemsku. Penziony a hotely jsou zarezervované téměř ze sta procent. A ani varianta půjčit si ubytování na kolech zřejmě nevyjde. "Denně volá 52 lidí, je to problém, na prodej karavany nemáme, lidi je chtějí vzhledem k situaci mít ve svým vlastnictví," říká prodejce karavanů Jaroslav Pecha.

V počtu bazénů na obyvatele patří Česku v Evropě třetí místo za Francií a Španělskem. Jenže teď kvůli pandemii si bazény chtějí pořídit další tisíce lidí. Pokud o tom uvažujete, v těch levnějších variantách se zřejmě letos vykoupat nestihnete.

"Potýkáme se s nedostatkem bazénů a paradoxně je to u naší vlastní výroby, protože nemáme dostatek potřebných komponentů," přiznává mluvčí Mountfieldu Kateřina Böhmová.