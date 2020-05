"Nenapadlo mě, co vyvolá jedna bageta!" Pavlína ukázala drsné zprávy

"Nikdy by mě nenapadlo, co vyvolá jedna bageta. Že se stanu přes noc nejdiskutovanější osobou v České republice. Já, která si jen šla do televize splnit svůj sen," prohlásila Pavlína Lubojatzky. Vlna nesouhlasu s tím, že právě ona měla vyhrát "bagetovou výzvu", byla na sociálních sítích obrovská.

Pavlínka se ale rozhodla vnímat spíše pozitiva své výhry. "Spojit své jméno s Bageterií Boulevard je pro mě čest a nikdo mi tohle nikdy nevezme. Ani hejtři. Protože nakonec jsem to já, kdo dnes půjde do BB a objedná si svou bagetu," napsala už ve čtvrtek na Instagram.

Nenávistné komentáře, které lidi na sociálních sítích publikují, případně píšou přímo soutěžící MasterChefa, jsou ale často za hranou kyberšikany. "Myslím si, že nikdo by neměl nic takového prožívat. Nejen já, ale i všichni, co mohou přijít po mně," uvedla Pavlína.

Některé z komentářů, které jí lidé posílají, ukázala Pavlína i redakci TN.cz. Žádný z nich ale nebyl kvůli vulgárnímu obsahu publikovatelný. Podle odborníků navíc takové zprávy mohou naplňovat podstatu trestného činu. Za nenávist na sítích přitom už v minulosti padly tresty u soudu.

"Že jsem někomu nesympatická, beru, ani já nemiluju všechny. Ale číst denně desítky komentářů, které mi doporučuji, abych si to šla hodit, ať se nakazím koronavirem, rakovinou a co nejdříve umřu, nebo že až mě potkají, znásilní mě, to je drsné," přiznala vítězka soutěže o nejlepší bagetu.

Pavlínku ale mohou těšit stovky přejících fanoušků, mezi kterými je třeba i herečka Marika Šoposká. "Až půjdu kolem bageterie, určitě vaši bagetu ochutnám. A hejtry nečtěte. A když je budete číst a budou vás slušně kritizovat, zkuste si z toho třeba něco odnést, něco, co vás posune dál," doporučila.

Podporu soutěžící vyjádřila i herečka Eva Holubová. "Velmi si vážím, když někdo dokáže něco vydřít, vypracovat se. Ale zaujalo mne, že Vám někdo píše nějaký nechutnosti. (…) Něco jiného by byla konkrétní kritika myšlená k tomu, abych se zdokonalila. A musím říci, že na mne naopak působíte velmi sympaticky," napsala.

Podívejte se, jak o ztrátě soukromí mluvila Pavlína v pořadu Nova je s vámi: