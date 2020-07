Nenápadný Holešov nabízí zajímavá místa! Inspektor je všechna prošel

Prázdninový inspektor se tentokrát vypravil do Holešova na Zlínsku. Nedaleko tohoto města leží Kroměříž nebo poutní Hostýn. Ale i v Holešově je toho hodně k vidění. Ať už barokní zámek s velkou zahradou ve francouzském stylu, nebo třeba synagoga ze 16. století.

Historie Holešova sahá až do 12. století. Dnes v něm žije kolem 12 tisíc obyvatel. Jezdí tam vlak a samozřejmě i autobus, ale nejjednodušeji se tam dostanete autem. Z dálnice na Zlín je to necelých 10 kilometrů.



Auto můžete nechat přímo v centru města na náměstí. Za hodinu parkování dáte v pracovní dny a v sobotu dopoledne 30 korun. V neděli je potom parkování zadarmo. A stejně tak i ve státních svátcích. Pokud chcete ušetřit, můžete zaparkovat trochu dál od centra. Hodina parkování pak vyjde na 15 korun. Přímo na náměstí je několik cukráren a kaváren.

Šachova synagoga



Jako první navštívil inspektor Šachovu synagogu. Za dospělého tam dáte 120 korun, za dítě 70. "Je jednou z nejstarších synagog České republiky, pochází z roku 1560 a taky můžeme říct, že je jednou z těch opravdu kompletně vybavených, které si dodnes zachovaly svého ducha," řekl průvodce a správce synagogy Vratislav Brázdil.

"V letech 1960 až 1964 se to tady dalo celé do pořádku a následně otevřelo veřejnosti. Za komunismu to byla jediná synagoga v Československu, která takovým procesem prošla. V tomto je unikátní," sdělil Brázdil.



Nedaleko od synagogy je židovský hřbitov. Tam je pohřbený rabín Šach. Pro židovskou obec je tak spolu se synagogou téměř poutním místem.

Barokní zámek

Inspektor pak vyšel zpátky na náměstí a k dominantně Holešova, baroknímu zámku se zahradou. Rodinné vstupné do zámku stojí 240 korun. Historie si ale moc neužijete.

"Tím, že přišel o mobiliář a v 50. letech všechno ze zámku zmizelo, se po roce 2000 stal holešovský zámek centrem kulturního a společenského dění," vysvětlila mluvčí holešovského kulturního střediska Dana Podhajská.



Nejvíce spokojený bude ten, kdo přijede za pohodou a uměním. "Podívá se na výstavu, dá si piknik v parku, dá si kávu na nádvoří, dá si dobré jídlo. Může se zapojit do prohlídkového okruhu," doplnila Podhajská.

Zámecká zahrada



Za zastávku rozhodně stojí zahrada. Svou inspiraci našla ve Versailles a je ve francouzském stylu. Zámecká zahrada je otevřená pořád. A prý tam můžete potkat i čápy na promenádě.

U stánku v zahradě patří mezi neoblíbenější pivo a malinovka. "Máme točenou malinovku, malou za 20 korun a velkou za 30," představila sortiment prodavačka.



Po procházce zahradou vyrazil inspektor zpátky do zámecké restaurace. Jestli se tam chcete najíst, musíte si pohlídat čas. Meníčka za 125 korun dělají pouze od 11 hodin do dvou. Pivo, nealko nebo kafe je tam celý den. A ke kávě si můžete dát Nebe v hubě neboli tradiční ořechovo-medový řez za 60 korun. Ten byl vyhlášený regionální potravinou pro rok 2020.



"Chtěli jsme se podívat na zámek a na synagogu a musím říct, že je to nad očekávání. Zámek a zámecká zahrada je krásná, ale interiér už nebyl až tak úžasný. Ale Holešov nás nadchnul," zhodnotila turistka.

Tip na výlet



Nakonec navštívil inspektor ještě Malé muzeum kovářství. "Je tu stará kovárna, je zde od roku 1550. Je ještě o 100 let starší než zámek," přiblížil průvodce Dušan Polášek. Pokud tam přijedete v pátek nebo v sobotu, můžete tam vidět pracovat i skutečného kováře a vlastnoručně si ukout hřebík.

"Mistr kovář ukáže, jak se kovou hřebíky. Je to těžká práce, kovář ukáže správný grif, jak co chytnout a jak do toho praštit," dodal Polášek.

Stravování ve městě



Na konec dne se inspektor ještě vydal hledat restauraci. Pokud se chcete v Holešově najíst kdykoliv během dne, musíte popojít kousek z centra města. Můžete si tam dát svíčkovou s knedlíkem za 198 nebo řízek s bramborem za 163 korun.

Závěrečné hodnocení



Holešov nepatří mezi turisty hojně navštěvovaná města a ani inspektor jich tam moc nepotkal. Nakonec se rozhodl udělit bronzovou medaili.



Máte tip, kam by se měl Prázdninový inspektor vydat příště? Pište nám na prazdninovyinspektor@nova.cz.