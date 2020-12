Nenašli je ani po letech. Tito andílci letos na Vánoce nemohli být doma

Policisté si denně vyslechnou v průměru dvacet oznámení, že se ztratilo nějaké dítě. Většinu z nich muži zákona vypátrají v řádech minut či hodin, některé se ale najít nepodaří a je třeba vyhlásit pátrání.

K 25. prosinci policisté pátrají po celkem osmi dětech do 12 let věku, třech chlapcích a pěti dívkách. Některé z nich jsou ztracené už celé roky a policistům se je navzdory vší snaze nedaří přivést zpátky domů.

Valerie Kvasničková

Zdroj: Policie ČR

Po nyní devítileté Valerii se pátrá od srpna 2018. Dívenka zmizela poté, co se její péče ujala babička Soňa. Ta měla malou Valerii surově týrat, což letos v lednu potvrdil i Obvodní soud pro Prahu 3. Soňa Kvasničková doposud nedokázala vysvětlit, co se s její vnučkou stalo. Soud ji poslal do vězení na osm let. Pod drobnohledem se ocitly také sociální pracovnice, které měly na péči o dívku dohlížet. Policisté případ znovu otevřeli v únoru.

Kristina a Barbora Burdovy

Po sestrách Burdových muži zákona pátrají už od 10. ledna 2019. Mladší Kristina by na Boží hod oslavila osmé narozeniny. Jednou z verzí vyšetřovatelů je, že dívky unesla jejich vlastní matka. Kam s nimi ale zmizela, se dosud zjistit nepodařilo.

Ben Hamouda Nour Mariem

Již tři roky policisté pátrají také po této dívce z Plzeňska. Ohledně jejího zmizení nemají téměř žádné informace. Stále se tak neví, kdo mohl dívenku, které je v současné době 12 let, unést, a ani proč.

Dlabalová

Po dívence z Mostecka, kterou policie ve svých statistikách uvádí pouze pod příjmením Dlabalová, se doslova slehla zem. Muži zákona po ní pátrají už od února 2011. V době, kdy zmizela, nebyl dívce ani rok. Letos by oslavila desáté narozeniny.

Nikolas Zedníček

Nikolasovi bude tři dny po Vánocích dvanáct let. Bohužel se zdá, že narozeniny doma neoslaví. Policie po něm pátrá od září 2015 a zatím nemá jedinou stopu, která by ji k usměvavému kloučkovi z fotografie zavedla.

Adam Salah Abbas

Po nyní již devítiletém Adámkovi vyhlásili policisté pátrání v dubnu 2016. Od té doby však zůstává v databázi. Mužům zákona se doposud nepodařilo najít jedinou stopu, která by je k chlapečkovi dovedla. Když zmizel, bylo mu pouhých pět let.

Nikitas Marmatakis

Po jedenáctiletém Nikitasovi vyhlásili policisté pátrání v únoru 2020. Chlapec podle informací policie pochází z Řecka, bydliště ale má na Praze 3. Kdo Nikitase odvedl, kam a proč, se doposud nepodařilo zjistit.