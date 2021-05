Nenávist mezi Izraelci a Palestinci se prohlubuje, v bojích umírají civilisté

Evropská unie po jednání ministrů zahraničí vyzývá k ukončení násilí mezi Izraelci a Palestinci. Unie ale není jednotná, vyjádření nepodpořilo Maďarsko. Boje nadále pokračují a podle zahraničních médií nic nenasvědčuje tomu, že by se chystalo příměří.

Útoky pokračovaly i ve středu. Palestinské hnutí Hamás ostřelovalo izraelské letiště, Izrael bombardoval Pásmo Gazy. Na obou stranách přibývají oběti a zranění a hromadí se škody.



"Vždy, když slyším nějakou ránu, třeba když bouchnou dveře, leknu se, že to je raketa. Mám z toho záchvaty paniky, nedokážu to popsat, jsou to nejhorší pocity, jaké jsem kdy měla," popsala Izraelka, která přišla o domov, Almog Saharová.



Nenávist mezi Izraelci a Palestinci se dále stupňuje. Obětmi útoků jsou často civilisté. "Slyšel jsem hlasy svých dětí pod sutinami. Slyšel jsem mého syna i dceru, jak mě volali. Ji se nám podařilo zachránit, jeho už ne," řekl obyvatel Gazy Rijád Iškontana.



Důkazem složitosti konfliktu je i to, že ani Evropská unie není ve svém postoji jednotná. Výzvu k příměří po jednání ministrů zahraničí EU odmítlo podpořit Maďarsko. České ministerstvo zahraničí už se postavilo na stranu Izraele.



"Na mimořádné úterní videokonferenci ministrů zahraničí EU k situaci na Blízkém východě zdůraznila ČR nutnost okamžitého zastavení raketových útoků teroristických skupin vůči Izraeli a podtrhla plné právo Izraele na sebeobranu vůči nim," uvedlo české ministerstvo zahraničí.



Na celém území, které kontroluje Izrael, dochází stále častěji ke střetům mezi palestinskými protestujícími a izraelskými pořádkovými složkami.