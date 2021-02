Nenechte se nachytat na zdánlivě snadné metody hubnutí. Je to past!

Zoufalí lidé dělají zoufalé činy. Přesně tak se dá mluvit o těch, kdo se ve snaze zhubnout uchylují k metodám, nad kterými zůstává rozum stát. Některé se sice mohou tvářit neškodně – zvlášť, když jsou za nimi lékaři – ale zájemci by měli přemýšlet, jestli to zvládnou i v příštích letech. Protože když přestanou, kila jim zase poletí nahoru.

Pokud chce člověk zhubnout natrvalo, měl by se vyhnout způsobům hubnutí, které nedokáže dodržovat i později. Jakmile totiž vybranou metodu opustí a začne se zase stravovat "normálně", jeho dřívější hmotnost se mu začne znovu vracet. A spolu s ní i pár dalších kil navíc. Lidský organismus je totiž chytrý – a udělá si zásoby na "horší časy".

V tomto textu přinášíme výčet dalších čtyř zvláštních metod, ke kterým se obézní lidé uchylují. Jejich dodržování ale zpravidla znamená ztrátu času i energie. Jde o postupy, které není možné dodržovat natrvalo. Jo-jo efekt je proto téměř jistý.

Dietní obojek. Hubnoucí si za drahé peníze pořídí na krk chytrý obojek, který údajně přispívá ke shazování nadbytečných kilogramů. S pomocí senzorů tahle hračka údajně monitoruje vibrace na krku a dokonce umí posílat upozornění na mobil. Že v daný den jíme moc, nebo dokonce nevhodné potraviny.

Americký výrobce tohoto "zázraku" tvrdí, že všichni testovaní si náramně pochvalovali dobrý účinek. Zapomíná už ale dodat, že člověk s obojkem na krku vypadá přinejmenším legračně. A jen málokdo chce až do konce svých dnů připomínat psa bez vodítka.

Máslo v kávě. Nejnovější módní výstřelek vypadá tak snadně! Člověk si uvaří kávu, přidá do ní lžičku másla a pár kapek speciálního oleje a může pít. Nic ovšem není tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá. Nikdy se totiž neprokázalo, že by káva mohla v součinnosti s tuky nějak ovlivnit trávení potravin v lidském organismu.

Pokud by si přesto někdo chtěl vyzkoušet metodu Davea Asprexe – i když jen s máslem a olejem dostupnými v ČR – vřele doporučujeme učinit tak jedině v dosahu WC. A úplně nejlépe sami doma a v den volna.

Balónková metoda. Chirurgický zákrok spočívá v tom, že lékař voperuje zájemci do žaludku jakýsi balónek. Ten se postará o to, že jedinec má pocit nasycení, i když snědl jen minimum potravy. Jde o extrémní způsob, který by měli lékaři používat jen ve výjimečných případech u lidí s morbidní obezitou.

Operovaný totiž až do konce života nesmí konzumovat větší dávku pokrmu, než odpovídá objemu jednoho "panáku". To ovšem znamená tak obrovské omezení, že je málokdo vydrží.

Než bychom se k tak drastickému způsobu uchýlili, měli bychom se pořádně zamyslet. Hlavně nad tím, jak by nám bylo třeba při štědrovečerní večeři nebo oslavě narozenin, kdybychom věděli, že za celý večer můžeme sníst jen jednu dvě jednohubky? Nešťastníci pak v lepším případě končí se znovu vytaženým žaludkem a nezřízeným přejídáním.

Tukožroutská polévka. Tento zázrak je spojen s legendou, že polévku uvařenou v určitém poměru z různých druhů zeleniny (hlavně zelí, paprik, mrkve a rajčat) podávají pacientům před operacemi v IKEM. Aby zhubli.

Liší se jen to, že někomu to řekla příbuzná, nebo kamarádka, případně spolužačka, která na tomto respektovaném pracovišti údajně pracuje. V každém případě platí, že ani to není správná cesta k trvalému zhubnutí. Při dlouhodobém stravování začne organismus strádat nedostatkem bílkovin, tuků i sacharidů.

Naštěstí je ale lidské tělo tak chytré, že tukožroutskou polévku dlouho "nevydýchá". Nadšenci bývají první den plni optimismu a pochutnávají si na novince. Třetí den ale jejich nadšení už opadá. A zpravidla po týdnu na takové jednostranné stravě popadnou hrnec a zbytek tukožroutské polévky vylijí do záchodu.

