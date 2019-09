Neomezená data či nové jízdní řády: Tyto změny nás čekají v září!

Od září nás čeká několik novinek a změn. Některé budou příjemné, jiné nám život spíš trošku znepříjemní. Zákazníci T-Mobilu se například dočkají neomezených dat. Ti, kteří nakupují přes internet, by měli počítat se změnami v online platbách. Potvrzení SMS kódem už totiž stačit nebude.

Konec prázdnin a začátek podzimu neznamená pouze návrat školáků do školních lavic, ale i změny. V novém měsíci nás jich čeká hned několik.

Revoluce v mobilních tarifech

Od 1. září si budou moci zákazníci mobilního operátora T-Mobile objednat nové tarify. Ty si mohou sestavit sami, a v nabídce jsou dokonce i neomezená data. Volání, SMS i data bez limitu vyjdou na 1275 korun, zákazníci však musí počítat s tím, že v plné rychlosti dostanou jen prvních 50 GB - poté rychlost klesne.

Nově také nebude T-Mobile zvyšovat ceny, pokud klienti smlouvu neuzavřou na dva roky. Kdo se ale i tak zaváže, dostane od operátora slevu na nákup telefonu nebo tabletu do výše až pěti tisíc korun podle vybraného tarifu.

Placení přes internet

Během září by se mělo zpřísnit ověřování některých internetových plateb, SMS kód už stačit nebude. Ověřování proběhne v několika fázích, online platby kartou tak budou bezpečnější. Lidé budou muset zadat ještě jeden údaj, například speciální ePin, který budou mít pouze pro platby kartou na internetu. Další možností bude biometrický údaj - tzn. například otisk prstu, snímek obličeje nebo rozpoznání hlasu.

Změna se však netýká všech bank. Heslem a biometrickým údajem bude platby od poloviny září ověřovat například Česká spořitelna. ČSOB naopak zachová SMS kód.

Pracovníci z ciziny

Od září se také změní podmínky pro zaměstnávání cizinců - sjednotí se, což celý proces usnadní. Příští měsíc se také zvýší kvóta pro pracovníky z Ukrajiny. Těch bude nově moci v Česku pracovat až čtyřicet tisíc, tedy dvakrát více než do této doby.

Změna jízdních řádů

Od 1. září se také mění jízdní řády. Prázdninový provoz končí a vrací se zpět do standardního předprázdninového stavu. Některé spoje se ale změní úplně - řada měst ruší některé pravidelné linky, jiné naopak přibudou, a dokonce začnou fungovat i nové zastávky. Lidé by si proto neměli zapomenout zkontrolovat, například na stránkách dopravního podniku města, v kolik jim jede v pondělí autobus do práce.

Vyšší úroky

Sperbank pro své klienty připravila na září malou změnu - rozhodla se zvýšit úrokové sazby u spořících účtů. Od 1. září tak nejvyšší sumy bude úročit sazbou 1,75 % p.a. Moneta naopak od nového měsíce zkrouhne odměny za Smart balíčky. Místo dosavadních 5 % bude vracet zpět už jen 3 %.

Nová přímá linka do Ruska

Letecká společnost Ural Airlines od 18. září spouští novou přímou linku mezi Prahou a ruským Permem. V provozu bude dvakrát týdně s dobou letu přibližně čtyři až čtyři a půl hodiny. Jedná se už o desátou destinaci v Rusku, kam se lidé mohou z Letiště Václava Havla vypravit.

Změny v podmínkách vystavování ISIC

S novým školním a akademickým rokem přichází změny ve vystavování karet ISIC, které poskytují studentům slevy. Od 1. září vám průkaz vydají pouze pokud předložíte novou aktualizovanou žádost. Její součástí musí být nově i potvrzení o studiu, na samostatném papíře ho nebudou akceptovat. U průkazů ISIC Scholar po rodičích budou vyžadovat také doklad totožnosti dítěte.