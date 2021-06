Dobrovolníci uklízí obce na Moravě. Pomoci vyrazila i reportérka TV Nova

Je sedm hodin ráno. Dobrovolníci jsou už na místě a reportérka TV Nova se přidává k nim. Pomoc potřebuje paní Štěpánka, má zablácené zdi, chybí střecha a místy i kousek zdiva. "Já jsem se ujala obýváku, protože tam Štěpánka chce spávat,“ popsala dobrovolnice Michaela.



Po obýváku v 10:00 přichází na řadu kuchyně a ložnice, bláto ze zdí musí pryč. O hodinu později hasiči navážejí cement a je potřeba ho složit. Byla to fuška, navíc ve vysokých teplotách. Tekutin bylo ale dostatek.



"Veškerá pomoc, která je poskytnutá mně i mamince, tak pro nás znamená hrozně moc,“ vysvětlil pan Pavel, kterému tornádo zničilo obydlí.



V poledne reportérka s dobrovolníky hledali, kde se nají. "Podáváme to, co nám dobrovolníci uvařili, teď je to vlastně skoro guláš, ale zeleninový,“ vysvětlil oslovený hasič.



Posilněná polévkou pokračovala reportérka dál. Tentokrát k teprve 14letému Filipovi. "Zavedli klimatizaci a je tam 16 stupňů, takže jsou tam potraviny, které jsou normálně v ledničce,“ popsal Filip Psolda.



Kousek vedle potřebovali pomoci taky. Reportérka vzala smeták do ruky a s dobrovolnicí Broňou šly uklízet. "Když nemáte hodně peněz, tak jsem si myslela, že i fyzická pomoc může být pro někoho prospěšná,“ doplnila Broňa.



Po hodině je uklizený alespoň vjezd k domu. Dobrovolníkům, hasičům a dalším je k dispozici i hygienické zázemí. Někteří pomáhají i 10 hodin denně. Rodiny, které katastrofa zasáhla, často berou dobrovolníky už za součást rodiny. Jejich vděk v tíživé životní situaci je obrovský.