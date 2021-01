Není jasné, kdy se děti vrátí do škol! Rozhodnout by se mohlo ve čtvrtek

Kvůli špatné epidemické situaci zavedla vláda od 4. ledna distanční výuku. Výjimku mají pouze žáci prvních a druhých tříd základních škol a speciální školy. Ministerstvo školství proto plánuje mezeru ve vzdělávaní dětí zaplnit zavedením doškolovacích kurzů a letních kempů. Kdy se žáci vrátí do školy však zatím není jasné.

"Situace není lehká. Až se nám v létě podaří proočkovat značnou část obyvatel, začneme se tím více zabývat a na doučování se zaměříme,“ informoval ve Snídani s Novou ministr školství Robert Plaga (za ANO).



Přestože řada žáků je znovu doma na distanční výuce, podle odborníků je i v této složité době důležité, aby děti dostaly vysvědčení. "Ohodnocení musí dostat, protože celé pololetí pracovaly, přestože to bylo v jiných a dost nestandardních podmínkách,“ tvrdí ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.



Podle něj se až nyní ukazuje, že je důležité kromě znalostí také to, jak děti s informacemi nakládají, zda umí komunikovat a samostatně pracovat. Kdy se do škol vrátí další ročníky zatím není jasné. Rozhodnout by se mohlo ve čtvrtek. Resort školství nyní čeká, jak se bude situace vyvíjet podle aktuálních čísel.



"Prioritou je pro nás návrat maturitních ročníků a žáků devátých tříd. Musí fungovat také praktická výuka na školách,“ doplnil Plaga.



Ministerstvo školství navíc požadovalo úpravu strategie očkování, aby se mezi prioritní skupiny dostali všichni učitelé, včetně těch z mateřských a speciálních škol. To se resortu podařilo. "V nové strategii už učitelé i nepedagogičtí pracovníci škol jsou,“ raduje se Plaga.

Podívejte se na rozhovor se školním inspektorem Tomášem Zatloukalem: