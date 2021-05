Sháníte marně zubaře? Tyto ordinace nabírají nové pacienty. PŘEHLED

Jen za letošní rok výrazně přibylo zubařů. Tvrdí to prezident České stomatologické komory Roman Šmucler. Podle něj stomatologů nikdy nebylo v Česku tolik, jako je tomu nyní. "My jsme se roky báli situace, kdy odejdou silné ročníky do důchodu. A to se taky během koronakrize stalo. A nakonec jsme zjistili, že jsme se báli zbytečně a vlastně se nic nestalo,“ řekl TN.cz Šmucler.



Komora v současné době navíc jedná o situace v Česku s pojišťovnami. "Snažíme se o to, aby každý měl svého lékaře. Řešíme to s pojišťovnami, ale ještě jsme se nedomluvili na detailech,“ doplnil Šmucler.



Pokud sháníte zubaře, může vám pomoci právě Česká stomatologická komora (ČSK). Ta sdružuje všechny zubní lékaře v Česku a pravidelně aktualizuje na svém webu seznam ordinací, které stále přijímají pacienty. Na stránkách ČSK naleznete také přehled zubařských pohotovostí v zemi.

Kontaktovat můžete navíc také svou zdravotní pojišťovnu, která může s hledáním zubaře v místě bydliště rovněž pomoci. Více než dvě třetiny zubařů a klinik na seznamu České stomatologické komory mají navíc smlouvu s alespoň jednou zdravotní pojišťovnou.



