Není sirup jako sirup – čtete etikety? Nenechte se napálit!

Ale co když zrovna nejste milovník vody a připadáte si, že pak máte po celém dni v břichu rybník? Vsaďte na kvalitní sirupy, u kterých stačí pár kapek, a získáte velmi chutný nápoj!



Není sirup jako sirup

Což takhle si připravit osvěžující nápoj, který budete mít celý den po ruce a hlavně na něj budete mít chuť? Do vody či jemně sycené minerálky stačí přidat pár kapek sirupu. Na který však vsadit? Vyzkoušejte superovocné prémiové sirupy Jupí, které jsou z 20 % tvořeny ovocnou složkou a navíc nejsou pančované jablkem. Co to znamená?



Na českém trhu najdete sirupy s rozdílným procentem ovocné šťávy. Navíc většina výrobců sirupy nadstavuje jablečnou šťávou. Proto při koupi malinového sirupu většinou kupujete sirup jablečný s malým podílem malinové ovocné složky. Je nutné tedya nenechat se vodit za nos!Superovocné sirupy Jupí jsou jednodruhové a neředěné,a mají úžasnou chuť. Chcete-li se osvěžit čistou chutí malin, hrušky nebo třeba pomeranče, v superovocném sirupu Jupí najdete tuto složku zastoupenou 20% podílem. Všechny sirupy jsou navícNachystejte rodině džbán s vodou a jahůdkovým, malinovým, pomerančovým či jiným superovocným sirupem z nabídky Jupí nebo si sami dopřejte sirupy z koktejlové řadyči novinky na přípravu sirupy ICE TEA . Přidat můžete pár kostek ledu, svěží mátu, plátek citrónu a pitný režim budete dodržovat na jedničku s hvězdičkou!