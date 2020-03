Není to jako chřipka. Nemocnice ukázala plíce poškozené koronavirem

Díky pokročilé technologii virtuální reality mohl doktor Keith Mortman, šéf torakochirurgie ve fakultní nemocnici George Washingtona v americkém Washingtonu, světu ukázat, jak vážný dopad má nový koronavirus na plíce člověka - a to i zdravého.

Ve 3D videu jsou ukázány plíce 59letého muže, který ještě před pár dny neměl žádné příznaky. Na snímcích je vidět rozsáhlé poškození. Žlutě vyznačené oblasti představují infikované a zanícené části orgánu. Nejedná se přitom o chronicky nemocného pacienta.

"Kromě vysokého krevního tlaku nemá pacient žádné další významné zdravotní problémy," řekl doktor Mortman pro televizi CNN. Přestože je poměrně zdravý, koronavirus u něj způsobil tak vážné poškození plic, že musel dostat plicní ventilátor, který mu pomáhá dýchat. Ani to ale nestačí. Potřebuje také další přístroj, který mu zajišťuje správné okysličení a cirkulaci krve.

Z videa je patrné, že se virus neusazuje pouze na malé části orgánu. Infekce pokrývá rozsáhlé plochy obou plic. Je to názorná ukázka toho, jak rychle a agresivně se Covid-19 dokáže šířit a to i u mladších lidí. "Pacient se zdravými plícemi by na scanu neměl žádnou žlutou barvu," vysvětluje lékař.

"Bohužel jakmile jsou plíce jednou poškozené, léčí se dlouho. Přibližně u dvou až čtyř procent pacientů s Covid-19 je poškození nevratné a nemoci podlehnou," pokračuje. Zánět zabraňuje plicím, aby okysličovaly krev a odstraňovaly oxid uhličitý. Proto pacienti lapají po dechu a v podstatě se dusí.

"Chci, aby to lidé viděli a pochopili, co může toto onemocnění způsobit. Lidé to musí brát vážně," řekl Mortman.

